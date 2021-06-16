انطلاق الجولة الثانية من مباحثات بايدن وبوتين

انطلقت منذ قليل، الجولة الثانية من مباحثات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف السويسرية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاهل سؤالا من الصحفيين حول استعداد واشنطن لإعادة العلاقات مع موسكو، وذلك في بداية قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالعاصمة السويسرية جنيف.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، على أنباء تجاهل بايدن الرد على أحد المراسلين، عندما أومأ برأسه بالرفض في بداية القمة.

وقالت بساكي، إن بايدن أعطى إيماءة عامة بالرفض لكل وسائل الإعلام، خاصة مع الفوضى التي حدثت من جانب الصحفيين.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فتبادل نكتة مع جو بايدن، لحظة إخراج الصحفيين من القاعة قبيل انطلاق القمة المرتقبة بينهما.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، ففي اللحظة التي طلب فيها ضباط الأمن من الصحفيين والمصورين مغادرة المبنى، قال بوتين شيئا ما، مع ابتسامة، لبايدن، ما جعل الرئيسان يضحكان.

وانطلقت اليوم، الأربعاء، القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف، وذلك بجلسة مباحثات مصغرة استمرت لمدة ساعتين.