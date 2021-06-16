عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق الجولة الثانية من مباحثات بايدن وبوتين

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

انطلقت منذ قليل، الجولة الثانية من مباحثات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف السويسرية.

txt

مع بداية القمة.. بايدن يتجاهل سؤالا صحفيا لهذا السبب.. وبوتين يلقي نكتة

txt

مسئول روسي كبير يرجح احتمال صدور وثائق ختامية بعد قمة بايدن بوتين

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاهل سؤالا من الصحفيين حول استعداد واشنطن لإعادة العلاقات مع موسكو، وذلك في بداية قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالعاصمة السويسرية جنيف.

 

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، على أنباء تجاهل بايدن الرد على أحد المراسلين، عندما أومأ برأسه بالرفض في بداية القمة.

 

وقالت بساكي، إن بايدن أعطى إيماءة عامة بالرفض لكل وسائل الإعلام، خاصة مع الفوضى التي حدثت من جانب الصحفيين.

 

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فتبادل نكتة مع جو بايدن، لحظة إخراج الصحفيين من القاعة قبيل انطلاق القمة المرتقبة بينهما.

 

وحسب وكالة "سبوتنيك"، ففي اللحظة التي طلب فيها ضباط الأمن من الصحفيين والمصورين مغادرة المبنى، قال بوتين شيئا ما، مع ابتسامة، لبايدن، ما جعل الرئيسان يضحكان.

 

وانطلقت اليوم، الأربعاء، القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف، وذلك بجلسة مباحثات مصغرة استمرت لمدة ساعتين.

 

الرئيس الأمريكي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين جو بايدن العاصمة السويسرية

موضوعات متعلقة

انتهاء الجولة الأولى من محادثات بوتين وبايدن في جنيف

تونس.. إحباط 779 محاولة هجرة غير شرعية منذ سبتمبر الماضي

الكويت.. اتحاد السياحة والسفر يدعو لإنهاء سياسة الانعزال عن العالم

البحرين: فلسطين قضيتنا الأولى.. وتتطلب منا الوقوف مع السلطة

شاهد.. تدافع واشتباك بين الصحفيين أمام مقر قمة بوتين وبايدن

السعودية تعلن تسجيل 4 وفيات و 1239 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بشروط.. عودة صلاة الجنائز في المساجد بالسعودية

الخطوط الحمراء وصفعة بوتين المنتظرة.. هل حبس بايدن نفسه في قفص يملك غريمه الروسي مفتاحه؟.. قمة جنيف ملعب مباراة خطرة.. وكرامة العم سام في قبضة القيصر

ترشيحاتنا

هل تسببت ريهام حجاج في سخرية ياسمين عبد العزيز من بوسي شلبي..ما القصة؟

بيل يقود تشكيل ويلز أمام تركيا في يورو 2020

التغير المناخي.. بيان سعودي أمريكي عاجل في ختام زيارة جون كيري للمملكة

رغم اقتراب عيد الأضحى.. الزراعة : استقرار أسعار اللحوم بالأسواق

ما حكم الشرع في إخراج الزكاة على قرض من البنك؟.. المفتي يجيب

إسرائيل تواصل استفزازاتها | موقف الهدنة بعد قصف معسكرا للتدريب في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حان الوقت لأهتم بنفسي.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ السكر .. فيديو

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

رغم محاولات بيراميدز .. كريم فؤاد أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفي

يورو 2020.. بوجبا يبعد زجاجة خمر من أمامه خلال المؤتمر الصحفي.. فيديو وصور

انجاز جديد على يد أطباء الدقهلية.. تغيير دم كامل لطفل مبتسر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض تهدد العالم.. اكتشف الفرق بين الفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر

نسرين طافش على العجلة بـ الهوت شورت.. شاهد

بعد ظهور أول حالة .. كل ما تريد معرفته حول الفطر الأخضر

بـ ماكياج لافت.. يسرا اللوزي تستعرض جمالها على انستجرام

فيديو

الحكومة .. حلول لإنهاء مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة

حال الطلاق .. مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ