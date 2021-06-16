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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رصد 700 مليار جنيه.. برلماني: حياة كريمة المشروع الأهم في التاريخ المصري الحديث

النائب شحاته ابو
النائب شحاته ابو زيد

قال النائب شحاته أبو زيد عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إشادة الأمم المتحدة بـ مبادرة حياة كريمة واعتبارها، واحدة من أفضل الممارسات الدولية، وأفضل من نظيرتها في العديد من دول العالم يؤكد على شمولها، وأهدافها النبيلة والإنسانية في تطوير حياة نحو 60% من سكان مصر.

 

وأضاف أبو زيد ، خلال تصريحات له اليوم، أن مبادرة حياة كريمة، تعتبر الأهم والأكبر في التاريخ المصري الحديث، وتصل مخصصاتها لنحو 700 مليار جنيه، وتستهدف تطوير نحو 4 آلاف قرية مصرية طوال ثلاث سنوات، وعبر ثلاث مراحل.

 

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى البدء في المرحلة الأولى من المبادرة، في القرى ذات نسب الفقر العالية 70%، بواقع 51 مركزا في نحو 20 محافظة، ثم تتلوها المرحلة الثانية ، ونسب الفقر فيها من 50-70% ثم المرحلة الثالثة في القرى، والتي تبلغ نسب الفقر فيها أقل من 50%.

 

وشدد النائب، على أن الأهداف الرئيسية للمبادرة، العمل على إحداث نقلة حياتية وتنموية شاملة والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والطرق والبنية التحتية والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي وغيرها من مستلزمات الحياة الحديثة.

 

وتابع أبو زيد، أن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، مبادرة جيدة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري.

مجلس النواب حياة كريمة الأمم المتحدة مبادرة حياة كريمة الغاز الطبيعى

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