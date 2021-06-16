عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

١٥ يوليو.. الحكم على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش وهتك عرض٤ رجال

صدى البلد

قررت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل محاكمة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال وهتك عرضهم بالقوة لجلسة ١٥ يوليو للحكم.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين ابراهيم الميهي، وخالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي وطلعت عبده.

 

وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، جلسة محاكمته وتم إيداعه قفص الاتهام ويرتدي الكمامة وفقا للاجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.

 

وأمر النائب العام، في وقت سابق بإحالة طبيب أسنان  لمحكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.


واقامت النيابة العامة ، الدليل على المتهم بعد الاستماع لشهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف.

طبيب الأسنان المتحرش الطبيب المتحرش بالرجال جنايات الجيزة محكمة جنايات الجيزة مجمع محاكم جنوب القاهرة طبيب أسنان

ترشيحاتنا

هل تسببت ريهام حجاج في سخرية ياسمين عبد العزيز من بوسي شلبي..ما القصة؟

بيل يقود تشكيل ويلز أمام تركيا في يورو 2020

التغير المناخي.. بيان سعودي أمريكي عاجل في ختام زيارة جون كيري للمملكة

رغم اقتراب عيد الأضحى.. الزراعة : استقرار أسعار اللحوم بالأسواق

ما حكم الشرع في إخراج الزكاة على قرض من البنك؟.. المفتي يجيب

إسرائيل تواصل استفزازاتها | موقف الهدنة بعد قصف معسكرا للتدريب في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حان الوقت لأهتم بنفسي.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ السكر .. فيديو

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

رغم محاولات بيراميدز .. كريم فؤاد أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفي

يورو 2020.. بوجبا يبعد زجاجة خمر من أمامه خلال المؤتمر الصحفي.. فيديو وصور

انجاز جديد على يد أطباء الدقهلية.. تغيير دم كامل لطفل مبتسر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض تهدد العالم.. اكتشف الفرق بين الفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر

نسرين طافش على العجلة بـ الهوت شورت.. شاهد

بعد ظهور أول حالة .. كل ما تريد معرفته حول الفطر الأخضر

بـ ماكياج لافت.. يسرا اللوزي تستعرض جمالها على انستجرام

فيديو

الحكومة .. حلول لإنهاء مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة

حال الطلاق .. مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ