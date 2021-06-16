١٥ يوليو.. الحكم على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش وهتك عرض٤ رجال

قررت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل محاكمة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال وهتك عرضهم بالقوة لجلسة ١٥ يوليو للحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين ابراهيم الميهي، وخالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي وطلعت عبده.

وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، جلسة محاكمته وتم إيداعه قفص الاتهام ويرتدي الكمامة وفقا للاجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأمر النائب العام، في وقت سابق بإحالة طبيب أسنان لمحكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.



واقامت النيابة العامة ، الدليل على المتهم بعد الاستماع لشهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف.