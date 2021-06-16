عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لسائقي السيارات.. رفع السايس رسوم الانتظار يعرضه للحبس والغرامة

السايس
السايس

قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.. والمعروف إعلاميا بقانون "السايس" من القوانين التي حاربت بها الدولة العشوائية والفوضى فى مواقف السيارات، والتصدي للبلطجة التي كان يتعرض لها سائقو السيارات عند اللجوء للانتظار في الشوارع.

 

يعمل القانون على تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.



ويستهدف القانون أيضا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديد.

 

عقوبة تحصيل السايس مبالغ غير المقررة من المواطنين

قضى القانون في مادته التاسعة عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

 

كما عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

 

شروط مزاولة مهنة السايس


يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

3- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

4- إجادة القراءة والكتابة.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

6- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

7- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

8- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة.

 

السايس بطل مواقف السيارات الشوارع العقوبة قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات قانون السايس القوانين الوحدات المحلية القانون

ترشيحاتنا

هل تسببت ريهام حجاج في سخرية ياسمين عبد العزيز من بوسي شلبي..ما القصة؟

بيل يقود تشكيل ويلز أمام تركيا في يورو 2020

التغير المناخي.. بيان سعودي أمريكي عاجل في ختام زيارة جون كيري للمملكة

رغم اقتراب عيد الأضحى.. الزراعة : استقرار أسعار اللحوم بالأسواق

ما حكم الشرع في إخراج الزكاة على قرض من البنك؟.. المفتي يجيب

إسرائيل تواصل استفزازاتها | موقف الهدنة بعد قصف معسكرا للتدريب في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حان الوقت لأهتم بنفسي.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ السكر .. فيديو

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

رغم محاولات بيراميدز .. كريم فؤاد أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفي

يورو 2020.. بوجبا يبعد زجاجة خمر من أمامه خلال المؤتمر الصحفي.. فيديو وصور

انجاز جديد على يد أطباء الدقهلية.. تغيير دم كامل لطفل مبتسر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض تهدد العالم.. اكتشف الفرق بين الفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر

نسرين طافش على العجلة بـ الهوت شورت.. شاهد

بعد ظهور أول حالة .. كل ما تريد معرفته حول الفطر الأخضر

بـ ماكياج لافت.. يسرا اللوزي تستعرض جمالها على انستجرام

فيديو

الحكومة .. حلول لإنهاء مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة

حال الطلاق .. مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ