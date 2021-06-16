بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

على غرار كريستيانو رونالدو قام بول بوجبا نجم المنتخب الفرنسي بتصرف لافت أمام الكاميرات بإزاحة زجاجة من الكحول كانت أمامه في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة ألمانيا في الجولة الاولى من دور المجموعات.

بوجبا يبعد زجاجة خمر من أمامه

وقام بول بوجبا بإبعاد زجاجة خمر خاصة أحد رعاة البطولة من أمامه، قبل انطلاق المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة التي جمعت بين منتخبي فرنسا وألمانيا، على ملعب "أليانز أرينا"، بمدينة "ميونخ" الألمانية.

ونال بول بوجبا جائزة أفضل لاعب في المباراة على أدائه الرائع، خلال فوز منتخب بلاده على نظيره الألماني.

وضعها على الأرض

بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

ولمزيد من التفاصيل حول بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر شاهد الفيديو التالي..

