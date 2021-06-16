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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتعال حريق هائل بالنجف العراقية واصابات كبيرة في صفوف قوات الإطفاء.. شاهد

حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي

اصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم “الأربعاء”، بيانا حول إشتعال النيران في مدينة النجف العراقية، مؤكدة على نجاح قواتها في إخماد حادثي حريق منفصلين بمحافظة النجف، مشيرة إلى تسجيل إصابات في صفوف فرق الإطفاء التابعة لها أثناء عملية الإخماد.
 
وذكرت المديرية في بيانها قائلة: "ان فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل مرآب وقوف باصات المسافرين خلف الحي الصناعي وسط محافظة النجف، وفي غضون عمليات الإخماد نشب حادث حريق آخر كبير داخل مولدة كهربائية في بستان زراعي بالقرب من منازل سكنية في قضاء الكوفة في المحافظة".

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وأضافت: الأمر ادي الي استنفار  فرق الدفاع المدني قواتها ودفعت بطاقتها القصوى لإخماد الحادثين معاً وعززت بفرق الإطفاء من محافظة الديوانية التي اشتبكت من فور وصولها مع النيران حتى تمكنت بعد أن بذلت فرق الدفاع المدني جهوداً مضنية، من تطويق النيران وإبعاد خطر الحريق عن الدور السكنية في المنطقة الزراعية والشواغر التجارية في المنطقة الصناعية وإنهاء الحادثين".

 

حريق كبير في العراق 

واستكملت المديرية بيانها قائلة "تم تسجيل عدد من الإصابات بين صفوف رجال الدفاع المدني نتيجة الاعياء وارتفاع درجات الحرارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها".

 

وأتمت: "وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بحوادث الحريق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريقين".

حريق هائل العراق المنطقة الصناعية الدفاع المدني فرق الإطفاء

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