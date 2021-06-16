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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة طالب بكدمات بعد وصلة مزاح مع عامل تحولت لمشاجرة بمنية النصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب طالب بكدمات باليد والرأس، بعدما تعدى عليه عامل بالضرب "بعصا خشبية" على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة بسبب المزاح بقرية " برمبال القديمة" مركز منية النصر ، بمحافظة الدقهلية.

 

وورد إلى مديرية امن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة منية النصر من مستشفي ميت سلسيل المركزي ، بوصول  " لؤى عاطف إبراهيم السيد على الصعيد 17 عاما، طالبا بالصف الثالث الثانوى الزراعي ، ومقيم قرية " برمبال القديمة " دائرة المركز مصابا بكدمة بالرأس وأخرى باليد اليسرى ( إدعاء تعدی ).

 

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده  "عاطف إبراهيم السيد على الصعيدي " 54 عاما ،سائق ، ومقيم بذات القرية اتهم  " حسين م. ال .ال " 20 عاما، عامل ، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بالضرب " بعصا خشبية " وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بينهما بسبب المزاح.

 

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وأتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وإحداث إصابته بخدوش وسحجات باليدين لذات الخلافات.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5431 جنح مركز منية النصر ، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .

طالب اليد مشاجرة منية اخبار فريدة سيف النصر النصر خشبية

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