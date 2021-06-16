وزير الرياضة يشهد ختام البرنامج التدريبي Nation Builders لتأهيل شباب من مصر وأمريكا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و جنيفر رازاميمانانا، مستشارة الشئون العامة في السفارة الامريكية بالقاهرة، ختام البرنامج التدريبي Nation Builders، والذي نفذته الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع، بالتعاون مع السفارة الامريكية ومؤسسة Nation Builder، خلال الفترة من (13-16) يونيو الجاري، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.



أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل دوما على فتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات بمختلف دول العالم، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم خدمات متكاملة ودورات تدريبية على أعلى مستوى للنشء والشباب بهدف خلق جيل جديدة لدية القدرة علي مواجهة التحديات متعددة الأبعاد ليصبحوا قادة مستقبليين، في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تسعي الي ترسيخ تلك المفاهيم في اذهان الشباب المصري، وتدعمهم لتحقيقها، واكتشاف القدرات الكامنة وتطويعها لخدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.



أشار "صبحى" الي انه هذا العام تم اختيار ٥٠ طالب مصري بالإضافة الي٢٠ طالب من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تقسيم المشاركين الي ٧ مجموعات تعمل كل مجموعة علي فكرة تحقق هدف من أهداف التنمية المستدامة، وخلال ٤ شهور ستقوم كل مجموعة بإنتاج نموذج مبدئي لفكرتهم، وخلال أكتوبر المقبل سوف تقدم كل مجموعة نموذجها المبدئي، والنموذج الفائز سيتم إعداده للسفر للولايات المتحدة الأمريكية فبراير ٢٠٢٢ لتطوير فكرتهم، وفي مارس ٢٠٢٢ سوف يأتي أقرانهم الأمريكيين الي مصر.

وفي ختام كلمته، أعلن وزير الشباب والرياضة علي تبني ٣مبادرات قدمتها الطلائع خلال البرنامج، علي ان يقوم بتنفيذ المبادرات نفس فريق العمل الذي اعد تلك المبادرات، مشيراً عن فخره بتلك النتائج التي اسفر عنها البرنامج والتي تبرهن عن وجود نماذج مصرية ناجحة في كافة المجالات وعلي كافة المستويات.



ومن جانبها، قالت مستشارة الشؤون العامة في السفارة الامريكية بالقاهرة :"أستطيع ان استشعر من الطاقة والحماس الذي أراه مدي أهمية هذا البرنامج، لبناء وتعزيز تنمية القيادات الشبابية في مصر، وتعميق وعي مشاركة القادة الشباب في التحديات العالمية، وبناء علاقات بين الشباب المصريين مع أقرانهم في الولايات المتحدة.

اضافت جنيفر رازاميمانانا :" اننا نومن بان الشراكة مع شباب مصر يُعد اهم أولوياتنا، ونريد الاستثمار في الجيل القادم من القادة المصريين فهم قادة المستقبل ونجاحهم من نجاح مصر"، موكدةً علي ان برنامج "Nation Builders" يُعد مساهمة مهمة في بناء شبكة من القادة الشباب المصريين والانضمام الي قادة اخرين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.



اشارت "جنيفر" الي ان الشراكة بين الحكومة الأمريكية مع الشعب المصري هي شراكة بعيدة وطويلة الأمد، منذ عام 1978، حيث ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من ٣٠ مليار دولار في تنمية مصر في البنية التحتية في مجالات عدة، كما اشارت الي استثمار أكثر من 350 مليون دولار في المنح الدراسية وفرص التبادل وبرامج التدريب للشباب المصري لأكثر من ٢٣الف من الطلاب المصريين والأمريكيين والمتخصصين في منتصف حياتهم المهنية.

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