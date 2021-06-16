رغم اقتراب عيد الأضحى.. الزراعة : استقرار أسعار اللحوم بالأسواق

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومعاون الوزير ، إن المشروعات القومية التى وجه بها الرئيس السيسي ، أدت إلي استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق وعدم ارتفاعها حتى مع دخول المواسم مثل عيد الفطر والأضحى ، مؤكدا أن اللحوم الحمراء متوفرة وأسعارها في متناول الجميع.

وأشار "القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن سعر الكيلو اللحوم يبدأ من 60 جنيهًا بمنافذ الوزارة ، موضحا أن مشروع البتلو من أكثر المشروعات التى ساهمت فى استقرار أسعار اللحوم .

وأكد "متحدث وزارة الزراعة" أن الدولة تهتم بالقطاع الزراعي بشكل واضح منذ عام 2014، لافتًا إلى انعكاس هذا الاهتمام على التوسع وزيادة حجم الإنتاج الحيواني وبدائله ، مشيرا إلي أن الوصول للاكتفاء الذاتى من الدواجن وشبه الاكتفاء الذاتى من الأسماك، كان سببا أساسيا فى استقرار أسعار اللحوم والأسماك.

ولفت متحدث الزراعة، إلى تمويل مشروع البتلو بقيمة 4.5 مليار جنيه، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعظيم وزيادة حجم التمويل لصغار المربين، مؤكدًا أن المشروع يمثل طفرة كبيرة في المستقبل ويؤدي إلى زيادة أكبر في حجم المتاح واللحوم.