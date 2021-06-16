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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر عن رمضان صبحي: توتر في لقاء سموحة.. وتمنيت بقاءه في الأهلي

فرج - عامر
فرج - عامر

 كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن سبب ما قاله في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

 

وقال محمد فرج عامر، في تصريحات تلفزيونية: “رمضان صبحي لاعب موهوب، لا يمكن إنكار ذلك، أحبه على المستوى الشخصي، وكنت أتمنى أن يبقى مع الأهلي، لكنه قراره”.

 

وأضاف  رئيس نادي سموحة: “إنه شاب صغير، وظهر متوترا بشكل زائد عن اللزوم، لذا كتبت أنه فاكر نفسه صاحب الملعب”.

 

وكان فرج عامر كتب أثناء لقاء سموحة عبر صفحته على فيسبوك:" رمضان صبحي فاكر إنه صاحب الملعب".

 

وتابع: “كان الله في عونه لأنه يمر بأوقات صعبة جدا، فهو ثروة قومية، وأتمنى أن يهديه الله للطريق الصحيح”.

 

واستطرد رئيس سموحة: “إذا كنت مكانه أو أنصحه، لقلت له لا تترك الأهلي”.

 

وواصل: “الأهلي والزمالك لا يمكن تركهما ولو بأموال الدنيا طالما مكانك مضمون في الفريق”.

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