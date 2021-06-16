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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للربط بين العلم وآليات التطبيق ..بروتوكول تعاون بين زراعة عين شمس ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان الكلية تحرص دائما على التواصل مع الكيانات الاستشارية الهامة للربط بين العلم وآليات التطبيق .

 

وأكد الدكتور احمد خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم  الاتفاق مع  وواحدة من أكبر المراكز الاستشارية في مجال تغذية الدواجن والتي يرأسها الدكتور  مسعد هاشم وهوأحد أبناء زراعة عين شمس ويعد واحداً من أهم الاستشاريين في مجال تغذية الدواجن محلياً واقليمياً .

 

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وأشار الي انه جري الاتفاق على أن تتحمل ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) تكاليف اجراء التجربة العملية لرسالة ماجستير ودكتوراه في وحدة التجارب الخاصه بها واجراء التحاليل المعملية بالمعامل الخاصة بها كدعم للتجارب الحقلية بوحدة التجارب وتحملها تكاليف نشر النتائج المتحصل عليها من تلك الرسائل بإحدى المجلات العلمية المتخصصة وأيضا التزمت بتنسيق زيارات ميدانية لوحدة التجارب ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ضمن فعاليات التدريب الميداني لطلاب الكلية

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وتقوم الكلية بتحمل تكاليف بعض الاختبارات المعملية الغير متوفرة بوحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) وذلك بالمعامل المركزية بالكلية وامكانية الاستعانة ببعض أعضاء قسم الدواجن بالكلية لاجراء بحوث تطبيقية .

 

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