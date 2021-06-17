مطالب برلمانية باتباع وسائل جديدة للترويج السياحي.. نواب: ضرورة إصدار تطبيق إلكتروني لمساعدة السائح وإطلاق خط ساخن للاستماع للشكاوى

برلمانية تطالب بوضع خطة تروجية للسياحة فى مصر

نائبة بالشيوخ : مجهودات كبيرة في ملف افتتاح المتاحف

نائب بالشيوخ : القطاع السياحي شهد إنجازات خلال السنوات الماضية



قدم عدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب حزمة من المقترحات للنهوض بقطاع السياحة فى مصر وجذب شريحة كبيرة من السائحين لزيارة جميع الاماكن السياحية وكان ابرزها إصدار صدار تطبيق إلكتروني لمساعدة السائحين على التواصل مع المواطنين أثناء زيارتهم لمصر.

واكد النواب، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وذلك لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، يأتى في إطار الإستراتيجية الجديدة التى تتبعها الوزارة للترويج للسياحة المصرية، لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا ووجود ركود في عدد من دول العالم جراء الاستمرار في تشديد الإجراءات الاحترازية.



فى البداية، أيدت رقية الهلالى عضو مجلس النواب، المقترح البرلمانى الخاص إصدار تطبيق إلكتروني لمساعدة السائحين على التواصل مع المواطنين أثناء زيارتهم لمصر، لافتة الى انه يساهم بشكل كبير فى جذب السائحين لزيارة جميع المناطق السياحية فى مصر.

وأكدت "الهلالى" لـ"صدى البلد"، أن الاقتصاد المصرى يعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة وتطويرها واداخل التكنولوجيا لجذب السياحية يساهم بشكل كبير لزيارة جميع المناطق السياحية المعروفة وغير المعروفة.

أشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة وضع خطة تروجية للسياحة فى مصر لزيادة إيرادات السياحة مما يساهم فى توفير فرص عمل وعملة صعبة.



كما قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وذلك لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، يأتى في إطار الإستراتيجية الجديدة التى تتبعها الوزارة للترويج للسياحة المصرية، لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا ووجود ركود في عدد من دول العالم جراء الاستمرار في تشديد الإجراءات الاحترازية.

وأكدت رمزي، في بيان لها، أن مبادرة وزير السياحة للإعداد لزيارة تجمع وزراء الخارجية، والسياحة والآثار، والصحة، تتعلق بالترويج للسياحة المصرية، تعد من الأفكار الجيدة خارج الصندوق ذات نهج جديد، وسيكون لها صدى وتأثير إيجابي كبير في دعم القطاع، واعتباره شريك أساسي في تحقيق معدلات نمو ايجابية وتحسين ملحوظ في الاقتصاد المصري.

ولفتت أن الدكتور خالد العناني، وجميع القائمين على القطاع السياحي، يبذلون قصارى جهدهم في تحسين الوضع السياحي في مصر، وعمل كافة الوسائل المبتكرة والجديدة لجذب السائحين، وتعويض آثار الركود الناتج عن جائحة كورونا.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك مجهودات كبيرة في ملف افتتاح المتاحف وآخرها التجهيز لافتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، بعد إعادة ترميمها واحيائها من جديد، الأمر الذي عظٌم من إيرادات القطاع خلال السنوات الماضية، فضلا عن إحياء الحضارة المصرية القديمة.

وطالبت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بضرورة اتباع وسائل جديدة للترويج السياحي، على سبيل المثال إصدار تطبيق إلكتروني لمساعدة السائح على التواصل مع المواطنين أثناء زيارة المزارات السياحية وتقديم كافة الخدمات له منذ قدومه لمصر وحتى المغادرة، وتزويد التطبيق بإمكانية التواصل مع الوزارة عن طريق خط ساخن للإستماع لشكاوى السائحين وحلها سريعا، وذلك لتعزيز فرص جذب السياحة الوافدة لمصر، والاستفادة من وسائل الترويج المتبعة في الدول الأخرى، وعدم الإستمرار في النهج المعتاد في الماضي، فكل هذا يستهدف في النهاية تنفيذ آليات استراتيجية دعم قطاع السياحة والنهوض به.

ولفتت أن المعدلات التي حققتها وزارة السياحة من المعدلات الجيدة التي تم تحقيقها خلال فترة جائحة فيروس كورونا، من حيث زيادة نسبة الاشغالات بالمنشآت والقرى السياحية والتي وصلت إلى 43%، واستقبال 300 ألف سائح، بل وتعدى هذا العدد إلى 525 ألف سائح حاليًا من 20 دولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الالتزام بالضوابط الإحترازية داخل المنشآت السياحية ساهم بدرجة كبيرة في تحقيق إستقرار في معدلات الاشغال.

أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع السياحي شهد إنجازات خلال السنوات الماضية تتمثل فى تدشين شبكة طرق داخلية جديدة وإنشاء شبكة طرق دولية، وإنشاء عدة مطارات وموانئ، ووضع مخططات لإقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة على رأسها مدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها، فضلًا عن حزمة المشروعات القومية التى تم إطلاقها وكان لها عظيم الأثر فى تحسين مناخ الاستثمار السياحى مثل المثلث الذهبى الذى يسهم فى تنمية الصعيد من خلال إقامة مشروعات صناعية وتعدينية وزراعية وسياحية وتجارية، مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وغيرها من حزمة من المشروعات تعكس صورا إيجابية عن وضع المناخ الاستثمارى المصرى والوضع الجديد لمصر فى ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف «العسال»، أن مصر تستهدف عائدات من قطاع السياحة تتراوح بين 6 و9 مليارات دولار خلال العام الجاري مع بداية التعافي من آثار أزمة جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة وجود منابر للترويج للسياحة المصرية وايضًا تساهم فى تعميق المعرفة بالآثار المصرية والتشجيع علي الاهتمام بزيارة المواقع الأثرية والتعرف علي تاريخ مصر بالإضافة إلى التأكيد على الهوية الوطنية عن طريق زيارة المواقع الأثرية.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، استغلال توجه الدولة نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي بإنشاء تطبيق إلكتروني «أبلكيشن» خاص بتعريف المزارات والمعالم السياحية بمصر للسائحين، هو نوع من التسويق والترويج لاستقطاب الوافدين من شتى بلدان العالم، وذلك باعتبار مصر من أهم المقاصد السياحية بالعالم، مشيرًا إلى أن الدعاية والتسويق تلعب دورًا قويًا في تنشيط حركة السياحة سواء كانت تتمثل في المبادرات أو عبر وسائل الإعلام المرئية، لكن بالوقت الراهن احتلت مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» مكانة واهتمامًا كبير لدى الأفراد مما يدفعنا إلى دمج التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة القطاع السياحي.

وشدد «العسال»، على ضرورة عمل خريطة إلكترونية ذات طابع سياحي وأثري تختص بترويج المعالم السياحية لمصر وتسهم في منح الوافدين كافة الإجابة عن تساؤلاتهم بشأن الزيارات السياحة نبذه عن تاريخ كل مقصد سياحي، لافتًا إلى أن تعزيز نشاط القطاع سيكون له مردود إيجابي على دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتحقيق زيادة في معدلات الدخل القومي وتوفير عملة صعبة من شأنها إيجاد مخزون كافي من الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأوضح أن الإعلانات والحملات الدعائية والترويجية ليست كافية وحدها لجذب السائحين، ويعد مفتاح الحركة السياحية لأي دولة هو الفكر التسويقي الابتكاري للبرامج السياحية، مؤكدًا أن مصر تتمتع بمقومات سياحية وتاريخية وأثرية تجعلها تتربع على عرش السياحة العالمية، مما يستوجب علينا ضرورة التكاتف وتوحيد كافة الجهود لإحداث تنمية حقيقة إلى جانب تحقيق رواج سياحي داخلي وخارجي، مما يعود بالنفع على الدولة.