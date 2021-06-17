وزراء الإعلام العرب في متحف الحضارة بدعوه من رئيس الأعلى للإعلام .. كرم جبر: توجيهات من الرئيس بضرورة ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وأشقائها العرب

القصبي:

مصر تمر بمرحلة بناء ونهضة شاملة وتنفذ خطة طموحة

دودين:

العلاقات المصرية الأردنية فريدة وأخوية وتشهد نمواً وتنسيقا في مختلف المجالات

المحمود:

نثق بالقيادة المصرية والرئيس السيسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية

قام أمس وزراء الإعلام العرب بزيارة متحف الحضارة بدعوة من الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث اصطحبهم والوفود المرافقة لهم في جولة بالمتحف استمرت لأكثر من ساعة قام خلالها الضيوف بتفقد المتحف وأقسامه المختلفة.

بدأت الزيارة بجولة على المومياوات الملكية الفرعونية والتي تضم 18 ملكًا و4 ملكات من العصور الفرعونية المختلفة.وقد اضطلع الحضور على تاريخ كل منهم ودورة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومن بينهم الملك تحتمس الثالث والذي خاض معارك عديدة ومومياء الملكة أحمس نفرتاري.

كما قامت الوفود بتفقد الآثار النادرة التي يضمها المتحف في مختلف أقسامه المختلفة والتي تحكي تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث وتضم مقتنيات تحكي عن النيل والكتابة والثقافة والمجتمع والمعتقدات والأفكار.

وأبدى وزراء الإعلام العرب إعجابهم بالمتحف والحضارة المصرية القديمة كما ابدو سعادتهم وإعجابهم بالكنوز المصرية، وأشاد الحضور بالمتحف ومقتنياته وأقسامه.

ومن جانبه رحب الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالحضور، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثانية والتي ترحب بهم دائمًا على أرضها، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي ضرورة ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية، والعمل على وحدة الصف.

وأكد د. ماجد عبدالله القصبي وزير الإعلام والتجارة السعودي، سعادته بوجوده في مصر، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة بناء ونهضة شاملة وتنفذ خطة طموحة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعاونه فريق كفء من الوزراء والمسئولين.

وتابع المهندس صخر مروان دودين وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سعادته بالتواجد في بلده الثاني مصر، وأشار إلى العلاقات المصرية الأردنية فريدة وأخوية وتشهد نمواً وتنسيقا في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن العلاقات دائماً وعلى مدار التاريخ كانت متميزة بين البلدين وحالياً باتت أكثر تميزاً بكل ما تحمله الكلمة من معان ووصل الأمر الى حد التطابق في وجهات النظر في غالبية الملفات المشتركة والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقالت د.منال عبدالصمد وزيرة الإعلام في لبنان، أن مصر كانت ولازالت بلدًا محبًا ومعطاءً وشقيقة تقف بجانب جميع الدول العربية دائمًا، وأن لبنان تقدر الموقف المصري الداعم للشعب اللبناني خلال الفترة الأخيرة، ومساندتها لها للخروج من أزمتها.

فيما أكد حمزة بلول الأمير وزير الثقافة والإعلام السوداني، على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الممتدة على ضفتي وادي النيل، والتى شهدت تطورا لافتا لاسيما في ظل حرص القيادتين المصرية والسودانية على دفع وتعزيز أواصر التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، مضيفًا أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد تطورًا ونموًا شهد له جميع العالم من خلال الإنجازات التي شاهدناها على أرض الواقع.

ومن جانبه عبر عبدالرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي، عن سعادته بالتواجد في مصر، مضيفًا أن الشعب الكويتي يقدر الدور الكبير الذي تلعبه مصر على مختلف الأصعدة ووقوفها دائما بجانب أشقائها العرب، وقال أن مصر تشهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات كبيرة، ونسأل الله العلي القدير أن يستمر العطاء المبهر والتوفيق على تحقيق الإنجازات.

وقال يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، أن مصر هي الشقيقة التي تقف دائمًا بجانب فلسطين، ودائمًا ما تدعم حل القضية الفلسطينية، وقال: نثق بالقيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية بالإضافة إلى الحقوق القومية.

وفي نهاية الزيارة حرص الوزراء والوفود المرافقة لهم على التقاط الصور التذكارية وتدوين كلمات الإعجاب في كتاب الزيارات الخاص بالمتحف.

وسطر الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كلمة في نهاية الزيارة، قال فيها: "أشعر بالفخر عندما رأيت الإعجاب في عيون السادة وزراء الإعلام العرب وأعضاء الوفود الذين قمنا بدعوتهم في هذا المكان الرائع وهو متحف الحضارات، وخرجت كلماتهم اعتزازًا وتقديرًا لمصر وحاضرها ومستقبلها والجهد الكبير الذي تبذله الدولة وفخامة الرئيس.. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذه الاحتفالية الرائعة ودامت مصر وطن العزة والكرامة والكبرياء".

وكتب د. ماجد عبدالله القصبي وزير التجارة والإعلام بالمملكة العربية السعودية:" كم أسعدني واوحشني اليوم ما شاهدت من ابداع في متحف الحضارات الذي يعتبر علامة فارقة في صناعة الثقافة.. الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم في تأسيسيه وإدارته وعرض محتوياته الحقيقة نقلة نوعية وإلى مزيد من الإبداع والإنجاز وتمنياتي لمصر الشقيقة وأهلها الخير والبركة والتوفيق".

وقالت د. منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية في كلمتها التي دونتها: "إنها أم الدنيا.. إنها أم الحضارات.. أنه متحف الحضارة المصرية تراث عريق يجسد تاريخ شعوب بنيت أسطورة وكرست مكانة مرموقة لها في العالم.. دمتهم بلدًا محبًا معطاًء ودامت الدولة العربية".

فيما كتب السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والمشرف على قطاع الإعلام والاتصال: "من دواعي سعادتي الغامرة التواجد بهذا المكان الساحر الذي يعكس عبقرية شعب مصر وحضارته الضاربة في عمق التاريخ.. كل التقدير لكل من خطط وساهم في إنجاز هذا المعلم الحضاري والثقافي الذي يعتبر فخرًا لامتنا العربية جمعاء والتي أبهرت العالم أجمع بموكب نقل المومياوات ملوك مصر العظام".

وقال الوزير المفوض د. فوزي الغويل مدير أمانة مجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية: "هذه هي مصر.. عظمة التاريخ.. عراقة الماضي.. ومجد الحاضر.. هذه هي مصر.. رمز الخلود.. ومصدر العطاء.. تحيا مصر".

فيما قال المهندس صخر مروان دودين وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية: "كل الشكر والتقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. دائما تظل مصر أم الدنيا ونظل أبناؤها ومصدر عز وفخر لأخوانهم العرب.. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية نسجل حروف من نور مزيدًا من الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز التاريخي الذي يضيف ثراًء لمصر وأهلها".

وكتب مجاهد أبو الهيل بدر رئيس وفد العراق ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب: "جئت اشم عبق الحضارة ورائحة التاريخ في متحف الحضارات الذي تابعت افتتاحه تحت سماء القاهرة وهو يمر بموكب مهيب أبهر الدنيا وأعادها إلى آلاف الأعوام.. أحيي مصر وأهلها وحضارتها وهي تمسك بهويتها الحضارية وأتمني من العالم أجمع أن يحذو حذوها في تعليم الأجيال كيف تمسك بأمسها من أرض سمر وبابل والنخيل أتقدم بوافر الحب والعرفان للقائمين على هذا المتحف".

ومن جانبه قال حمزة بلول الأمير وزير الثقافة والإعلام السوداني، في كلمته: "عراقة الحضارة المصرية راسخة في كل كتب التاريخ وكذلك في وجدان الشعب المصري.. هذا المتحف يحوي الحضارة المصرية ولا يحتويها فهي شاملة ومتنوعة وممتدة لفترات تاريخية طويلة جدًا".

وكتب عبدالرحمن بداح المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة لمتحف الحضارات المبهر فخورين بهذا الإنجاز العظيم وسعدنا لهذه الزيارة الجميلة والتعظيم الرائع وهذا ليس بغريب على مصر الشقيقة.. تعودنا بتحقيق الإنجازات من الكفاءات المصرية ونسأل الله العلي القدير أن يستمر العطاء المبهر والتوفيق على تحقيق الإنجازات التي تؤثر بشكل كبير على دولنا العربية".

فيما قال السفير صالح عبد الواحد الشماخي المندوب المكلف لدولة ليبيا لدي جامعة الدول العربية: "كل التقدير والتحية للقائمين على هذا المنجز التاريخي العظيم والشكر والامتنان للسادة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذين أتاحوا لنا حضور هذه الاحتفالية والاطلاع على هذا الإنجاز الباهر".

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