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رئيس التحرير
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تعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسكندرية برقم الجلوس

صدى البلد

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة. 


وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طلاب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالبا وطالبة. 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الرجاء الدخول على الرابط التالي:

www.nat.alex-edu.com


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وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم  في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب باستمرار هذا النجاح.

 

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية علي مستوي المحافظة بلغ 29 طالبا، حصلوا علي نسبة مجموع الدرجة النهائية 280. منهم 16 طالبة و13 طالبا، لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية، مؤكدا ضرورة تكريم الأوائل وتنظيم احتفالية لهم تحفيظا وتشجيعا لهم.

 

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت يوم السبت الخامس من يونيو، وانتهت اليوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021، وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات ولجان النظام والمراقبة بالدقة في عمليات تقدير درجات الطلاب ومراجعتها ورصد الدرجات واستخراج النتائج حرصًـا على حقوق الطلاب.  

 

 وأكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، من غرف عمليات الإدارات التعليمية أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

 

 وأكد أن 87826 طالبًا أنهوا امتحانات الإعدادية أمام 379 لجنة بالمحافظة، وتمت الامتحانات وفق اشتراطات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والتي شملت نظافة دورات المياه وتطهير وتعقيم اللجنة يوميًّـا، وخَفْض أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًـا بدلا من 20 طالبًـا، وكذلك استخدام أجهزة الكشف الحراري، والتباعد الاجتماعي الآمن وارتداء الكمامات ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية ومجابهة فيروس كورونا، وخروج الطلاب على دفعات بعد أداء الامتحان لعدم التزاحم، وكذلك تنظيم دخول وخروج الملاحظين والمراقبين، ولم يتم رصد أي حالات مرضية باللجان.

 

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