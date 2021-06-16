الذهب يستقر عالميا والأونصة تسجل 1859.32 دولار

استقر الذهب عالميا في نطاق ضيق، اليوم الأربعاء 16 يونيو، إذ يترقب المستثمرون نتيجة أحدث اجتماع لمجلس الفيدرالي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن خفض محتمل لتدابير دعم اقتصادية، بينما فرض ارتفاع الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1859.32 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:23 بتوقيت جرينتش.

وهبط الذهب لأدنى مستوياته منذ 17 مايو إلى 1843.99 دولار يوم الإثنين.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1860.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.3% إلى 27.71 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2757.77 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1150.99 دولار.