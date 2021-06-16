بوتين : نتحمل مع واشنطن مسئولية الاستقرار العالمي ..فيديو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بما يتعلق بعودة السفراء إلى عملهم في واشنطن وموسكو وهذا أمر أصبح تقنيا فقط مؤكدا أنني اتفقت على ذلك مع الرئيس الأمريكي بايدن.

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة مع بايدن أنه اتفقنا أن تكون وزارة الخارجية الروسية والامريكية ستبدء فى المشاورات والعمل فى المسار الدبلوماسي .

وتابع الرئيس الروسي بوتين أنه نتحمل مع واشنطن مسئولية الاستقرار العالمي مؤكدا أن الرئيس الأمريكي بايدن تعهد خلال القمة بتمديد اتفاقية “ستارت” لمدة 3 سنوات

أعلن الكرملين ، انتهاء الجولة الأولى من المحادثات على نطاق ضيق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، ضمن أعمال القمة المنعقدة بينهما في سويسرا.