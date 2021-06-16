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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بوتين : نتحمل مع واشنطن مسئولية الاستقرار العالمي ..فيديو

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بما يتعلق بعودة السفراء إلى عملهم في واشنطن  وموسكو وهذا أمر أصبح تقنيا فقط مؤكدا أنني اتفقت  على ذلك مع الرئيس الأمريكي بايدن.

جلسة المحادثات الموسعة بين بوتين وبايدن تدخل ساعتها الثانية

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة مع بايدن أنه  اتفقنا أن تكون وزارة الخارجية الروسية والامريكية ستبدء فى المشاورات والعمل فى المسار الدبلوماسي .

 

وتابع الرئيس الروسي بوتين أنه نتحمل مع واشنطن مسئولية الاستقرار العالمي مؤكدا أن الرئيس الأمريكي بايدن تعهد خلال القمة بتمديد اتفاقية “ستارت” لمدة 3 سنوات

 

أعلن الكرملين ، انتهاء الجولة الأولى من المحادثات على نطاق ضيق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، ضمن أعمال القمة المنعقدة بينهما في سويسرا.

 

وزارة الخارجية الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين موسكو واشنطن

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