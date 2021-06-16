قبل ساعات من الحفل.. مدير مهرجان الإسماعيلية يتفقد تفاصيل الافتتاح

حرص الناقد السينمائى عصام زكريا والسيناريست محمد الباسوسي على تفقد التفاصيل الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي قبل انطلاقه اليوم.

يبدأ الحفل الذي يقام على شاطئ قناة السويس بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، وتم تجهيز مسرح مفتوح يستع لـ500 فرد في الهواء الطلق تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك باستقبال ضيوف المهرجان علي الرد كابت، ثم تبدأ المراسم الرسمية للافتتاح الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، بالسلام الوطني، ثم بأغنية "أرض الحرية" غناء عماد كمال وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي وكيروجراف مصطفى حجاح ويخرج الحفل المخرج هشام عطوة.

يلي ذلك عرض برومو المهرجان، ثم يلقي الناقد عصام زكريا كلمة رئيس المهرجان، يليه كلمة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، ثم كلمة اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي تعلن خلالها افتتاح المهرجان.

يلي ذلك عرض لجان التحكيم على الشاشة، وتضم لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصيرالمخرجة الاماراتية "نجوم الغانم والمخرج والمنتج السينمائى ديان بيتروفيتش والمخرجة المصرية هالة خليل والمخرج العراقى الفرنسي عباس فاضل، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى والتحريك فنان الرسوم المتحركة، وكاتب السيناريو توماس ويلز، والسيناريست المصرى تامر حبيب والمخرج المغربى عبدالاله الجوهرى والروسية إيلينا كورسيفا المنتج والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا، وتضم لجنة تحكيم الفيبريسى، والناقدة المصرية مروة أبو عيش والناقدة السورية لما طيارة والناقد الإيطالى ماسيموليتشي".

في حين تضم مسابقة أفلام الطلبة وتضم المخرج المصري خالد بهجت والمخرجة المصرية دينا عبد السلام ومن لبنان نجا الأشقر مدير نادي لكل الناس للسينما.

ثم تبدأ مراسم التكريم وتقوم وزيرة الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان بتكريم اسم فنانة التحريك ورائدة الرسوم المتحركة المخرجة "فايزة حسين " التي رحلت عن عالمنا قبل ثلاثة أسابيع ، يليها تكريم الناقد الكبير كمال رمزي وثم اسم الراحلة رجاء الجداوي وتتسلمها نجلتها أميرة مختار يلي ذلك عرض fire show مع بدء الاستراحة.

ثم يتم عرض فيلم الافتتاح السويسري "فرح" إخراج جوليا بانتروهو فيلم وثائقي طويل تدور أحداثه في "80 دقيقة" حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين إجتماعياً وثقافياً ودينياً.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.