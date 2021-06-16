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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خاص| مسئول بالتموبن يكشف طريقة عودة المحذوفين من البطاقات.. فيديو

ارشيفية
ارشيفية

كشف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا عن طريق طلب إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية من خلال تقديم طلب تظلم على موقع دعم مصر وإدخال بيانات بطاقة التموين وكذلك المستفيدين وبيانات الأفراد المحذوفين حتى تقوم الوزارة بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها وإعادة المحذوفين.

واكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا أن موسم القمح هذا العام شهد زيادة في معدلات الإنتاج والتوريد حيث بلغت الكميات الموردة حتي الآن 368 الف طن مقابل 300 الف طن  بزيادة قدرها 68 الف طن عن العام الماضي، مشيرا إلي أن الطفرة الإنتاجية تعود إلي زيادة المساحات المنزرعة حيث بلغت 300  الف فدان ، كما أن محافظة المنيا تعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية بعد الشرقية في كميات القمح الموردة .

وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال جولة تفقدية أجراها اليوم على الأسواق في المنيا بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن مديرية التموين لديها خطة لزيادة عدد الصوامع الحقلية الحديثة لتخزين السلع الاستراتيجية ، قائلا حيث أننا نمتلك 6 صوامع جديدة طاقة الواحدة منها 60 الف طن و مقسمة الي 12 خلية.

وقال يوسف أن محافظة المنيا بها 288 مشروع جمعيتي وذلك للثلاث مراحل سابقة وسيتم خلال الفترة المقبلة البدء في  معاينات المرحلة الرابعة فور الانتهاء من جميع طلبات المرحلة الثالثة حيث أنه لم يتم الانتهاء من مراجعة كافة طلبات المرحلة الثالثة


 

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