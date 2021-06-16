عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

سفينة حلايب
سفينة حلايب

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية "حلايب" من ميناء الأدبية بالسويس متجهة لميناء بيروت بدولة لبنان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية لدوله لبنان.

وأعرب المسئولون اللبنانيون عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التى تقدمها مصر قيادة وجيشاً وشعباً لدولة لبنان لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمات التى عصفت بها ، وأن لبنان لديه علاقات تاريخية قديمة وقوية مع مصر.

وتعتبر المساعدات المصرية المقدمة إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة فى العلاقات المصرية اللبنانية لإستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة  والتى تلقى كل تقدير وإحترام داخل المجتمع اللبنانى.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإستمراراً للدعم المصرى المقدم للبنانيين.

 

IMG-20210616-WA0004
IMG-20210616-WA0004
IMG-20210616-WA0005
IMG-20210616-WA0005
IMG-20210616-WA0006
IMG-20210616-WA0006
IMG-20210616-WA0007
IMG-20210616-WA0007
IMG-20210616-WA0008
IMG-20210616-WA0008
السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة حلايب ميناء الأدبية لبنان ميناء بيروت

ترشيحاتنا

اصطدام سيارة نقل بملاكي أعلى طريق بنها الحر

منطلق بسرعة الصاروخ.. سموحة منافس جديد للأهلي والزمالك في الدوري

تعرف على أول مشتري للسيارة الكهربائية "نصر E70"

سحب مرتزقة وقيادة موحدة للجيش.. تفاصيل خطة ماكرون من أجل ليبيا

تدريبات تأهيلية للاعبى الزمالك في مجمع الصالات

جولة تفقدية لمدير الرعاية الصحية قبل إطلاق المنظومة في الأقصر أول يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات .. إعلان مهم من الكاف بشأن مباراة الأهلي والترجي

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

حان الوقت لأهتم بنفسي.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ السكر .. فيديو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

رزق عيالي.. تعليق صادم من أحمد عيد عبد الملك على فتح حساب تبرع للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

أمراض تهدد العالم.. اكتشف الفرق بين الفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر

نسرين طافش على العجلة بـ الهوت شورت.. شاهد

فيديو

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

الحكومة .. حلول لإنهاء مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة

حال الطلاق .. مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ