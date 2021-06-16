بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية "حلايب" من ميناء الأدبية بالسويس متجهة لميناء بيروت بدولة لبنان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية لدوله لبنان.

وأعرب المسئولون اللبنانيون عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التى تقدمها مصر قيادة وجيشاً وشعباً لدولة لبنان لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمات التى عصفت بها ، وأن لبنان لديه علاقات تاريخية قديمة وقوية مع مصر.

وتعتبر المساعدات المصرية المقدمة إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة فى العلاقات المصرية اللبنانية لإستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتى تلقى كل تقدير وإحترام داخل المجتمع اللبنانى.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإستمراراً للدعم المصرى المقدم للبنانيين.

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