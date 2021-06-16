إنتاج أول 100 سيارة كهربائية مصرية فى يوليو 2023

كشف هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام عن إنتاج أول 100 سيارة كهربائية E70 بمصنع النصر للسيارات فى يوليو 2022.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام السيارة الكهربائية "نصر E70"* التي سيتم إنتاجها بشركة ،النصر للسيارات ، بمحطة شحن انفينتي في Walk of Cairo بمدينة الشيخ زايد طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي.

وقد تم استيراد نحو 13 سيارة E70 كهربائية كاملة الصنع من شركة دونج فونج بالصين لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، و تعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة.

ومن المقرر البدء في الاختبارات أول يونيو المقبل لفترة ٣ شهور.

وأعلنت الوزارة عن توفير أماكن للشحن للسيارة الكهربائية بمختلف أنواع الشواحن بالمحطات العامة الحالية فى نحو ٧٥ محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70.

وتستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

وجارى الآن التعاون مع شركة أوبر في اختبار السيارات من خلال الرحلات وتوفير سائقين لها، ومع شركة انفيتني في الشحن.