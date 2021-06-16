عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنتاج أول 100 سيارة كهربائية مصرية فى يوليو 2023

صدى البلد

كشف هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام عن إنتاج أول 100 سيارة كهربائية E70 بمصنع النصر للسيارات فى يوليو 2022.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام السيارة الكهربائية "نصر E70"* التي سيتم إنتاجها بشركة ،النصر للسيارات ، بمحطة شحن انفينتي في Walk of Cairo بمدينة الشيخ زايد طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي.

وقد تم استيراد نحو 13 سيارة E70 كهربائية كاملة الصنع من شركة دونج فونج بالصين لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، و تعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة.

ومن المقرر البدء في الاختبارات أول يونيو المقبل لفترة ٣ شهور.

وأعلنت الوزارة عن توفير أماكن للشحن للسيارة الكهربائية بمختلف أنواع الشواحن بالمحطات العامة الحالية فى نحو ٧٥ محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70. 

وتستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

وجارى الآن التعاون مع شركة أوبر في اختبار السيارات من خلال الرحلات وتوفير سائقين لها، ومع شركة انفيتني في الشحن.

ترشيحاتنا

اصطدام سيارة نقل بملاكي أعلى طريق بنها الحر

منطلق بسرعة الصاروخ.. سموحة منافس جديد للأهلي والزمالك في الدوري

تعرف على أول مشتري للسيارة الكهربائية "نصر E70"

سحب مرتزقة وقيادة موحدة للجيش.. تفاصيل خطة ماكرون من أجل ليبيا

تدريبات تأهيلية للاعبى الزمالك في مجمع الصالات

جولة تفقدية لمدير الرعاية الصحية قبل إطلاق المنظومة في الأقصر أول يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات .. إعلان مهم من الكاف بشأن مباراة الأهلي والترجي

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

حان الوقت لأهتم بنفسي.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ السكر .. فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

رزق عيالي.. تعليق صادم من أحمد عيد عبد الملك على فتح حساب تبرع للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

أمراض تهدد العالم.. اكتشف الفرق بين الفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر

نسرين طافش على العجلة بـ الهوت شورت.. شاهد

فيديو

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

الحكومة .. حلول لإنهاء مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة

حال الطلاق .. مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ