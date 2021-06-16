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أخبار البلد

إنتهاء أزمة بدل صحفيين الإذاعة والتليفزيون.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، عن إنتهاء أزمة البدل الخاصة بصحفيين الإذاعة والتليفزيون .

وقال رشوان فى تصريح له مبروك للزملاء بمجلة الإذاعة والتليفزيون تم التحويل الدائم والكامل لبدلكم للنقابة والصرف من الأحد القادم
واضاف نقيب الصحفيين: ننتظركم بإذن الله بنقابتكم بدءا من يوم الأحد 20 يونيو، لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكم من خزينة النقابة عن شهري مايو ويونيو 2021، والبدء في إجراءات استخراج بطاقات السحب الإلكترونية الخاصة بكل منكم للحصول على البدل بعد ذلك شهريا من حساب النقابة.
وتابع رشوان وبهذه المناسبة أهنئكم جميعا بالتوفيق والنجاح أخيرا في تحويل بدلكم كاملا على نقابتكم واستمرار صرفه لكم منها بشكل مستمر،  بعد جهود شاقة استمرت لفترات طويلة. 
وأنتهز هذه الفرصة لكي أشكر كل المسئولين والجهات في الدولة الذين ساهموا ودعموا هذا التحويل للبدل على النقابة متمنيا لهم التوفيق الدائم

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