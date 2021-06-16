وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه تم طرح السيارة الكهربائية نصر E70 للتجربة، رسميا، اليوم الأربعاء.



وتجري الوزارة، اختبارا، من خلال طرح 12 سيارة تم توريدها من الشركة الصينية ؛ لتجربتها في مصر بالتعاون مع شركة أوبر.



وأوضح الوزير أن شركة النصر للسيارات أنتجت نحو 384 ألف سيارة خلال 50 عاما، قبل أن تنحدر إلى التصفية ثم أعدنا إحيائها مرة أخرى".



وتم الاتفاق مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع 25 ألف سيارة كهربائية خلال السنة المقبل بحسب الوزير.



وأشار الوزير إلى أنه من المخطط زيادة الإنتاج إلى 50 ألف سيارة.

وقال توفيق “أشعر بالفخر نحو إعادة العلامة التجارية نصر.. أتذكر فرحتي وعمري 3 سنوات عندما اشترى والدي سيارة نصر”.