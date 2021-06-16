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أخبار البلد

الرمحى ينعى زوجة عميد كلية التجارة السابق

صدى البلد

يتقدم الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، بخالص التعازي والمواساة للأستاذ الدكتور محمد محمود عطوة عميد كلية التجارة السابق بجامعة المنصورة، في وفاة زوجته الكريمة، تغمدها الله بواسع رحمته، وألهم ذويها الصبر والسلوان. 


وقال الرمحى فى النعى " 
بسم الله الرحمن الرحيم «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».

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