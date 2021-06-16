عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رفض 4 استشكالات مقدمة من الصيادلة لوقف تنفيذ حكم إلغاء قرار 114

نقابة الصيادله
نقابة الصيادله

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الرابعة بمحكمة مجلس الدولة اليوم، الأربعاء، برفض 4 استشكالات تقدم بها عدد من الصيادلة، لوقف تنفيذ  الحكم الصادر فى الدعوى رقم 26940 لسنة 71ق والخاص بإلغاء قرار ١١٤ لسنة 2017 والذى ينظم اشتراطات الحصول على تراخيص الصيدليات وبالتالى اصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.

 

وأوضحت نقابة الصيادلة، أنه ستتم مخاطبة النقابات الفرعيات لإعلانهم بأن الحكم أصبح واجب النفاذ ونهائياً بموجب رفض الاستشكالات، ويكون بذلك الحكم نافذاَ لدى الجهة المنوط بها التنفيذ، لوقف إصدار اي تراخيص بفتح صيدلية بدون موافقة النقابة الفرعية.

 

كانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد أصدرت حكماً فى الدعوى المقامة من النقابة العامة لصيادلة مصر ضد وزير الصحة (بصفته) بإلغاء القرارين الوزاريين رقمي 4، 114 اللذين قيدا سلطة النقابة العامة والنقابة الفرعية فى تقديم المستندات اللازمة للحصول على تراخيص بفتح صيدلية.

 

وكانت قد قامت النقابة باعلان الجهات التنفيذية المسئولة بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر بشأن القرار 114، للبدء  فى اخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بإلغاء القرار وإصدار تعليمات لإدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بعدم أحقية إدارة الصيدلة بمنح الترخيص بفتح صيدلية من غير شهادة الموافقة على الاسم التجاري من النقابة الفرعية وشهادة قيد من النقابة العامة.

القضاء الادارى وزير الصحة محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة نقابة الصيادلة النقابة العامة النقابة العامة لصيادلة مصر

موضوعات متعلقة

تطعيم كل العاملين بها ضد الفيروس..السبكي: جنوب سيناء من المحافظات الأقل انتشارًا لكورونا

الاعتماد والرقابة الصحية تنظم مؤتمرا بعنوان "حياة كريمة بمعايير صحية معتمدة دوليا"..غدا

خالد عيش: كورونا يهدد سوق العمل.. والاحتلال يواصل الخناق على عمال فلسطين

النقابة العامة للغزل والنسيج: لا مساس بحقوق العمال..ونوصل مطالبهم لصناع القرار

هالة زايد في جنيف تبحث اعتماد اللقاح المصري.. رئيس الصحة العالمية يشيد بإنجازات مصر الطبية ويؤكد استمرار دعمها.. ادهانوم: مصر أول دولة بالعالم تتقدم للحصول على الإشهاد الدولي للخلو من فيروس سي

الصحة: انخفاض عدد الحالات الإيجابية الجديدة بفيروس كورونا وارتفاع طفيف للوفيات

للقضاء على فيروس نقص المناعة البشري.. خطة الصحة لمكافحته

رئيس هيئة الرقابة الصحية: التعلم المستمر والشفافية وخلق ثقافة السلامة من أهم أدوار القيادة لجودة المنشآت الصحية

ترشيحاتنا

اصطدام سيارة نقل بملاكي أعلى طريق بنها الحر

منطلق بسرعة الصاروخ.. سموحة منافس جديد للأهلي والزمالك في الدوري

تعرف على أول مشتري للسيارة الكهربائية "نصر E70"

سحب مرتزقة وقيادة موحدة للجيش.. تفاصيل خطة ماكرون من أجل ليبيا

تدريبات تأهيلية للاعبى الزمالك في مجمع الصالات

جولة تفقدية لمدير الرعاية الصحية قبل إطلاق المنظومة في الأقصر أول يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات .. إعلان مهم من الكاف بشأن مباراة الأهلي والترجي

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

حان الوقت لأهتم بنفسي.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ السكر .. فيديو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

رزق عيالي.. تعليق صادم من أحمد عيد عبد الملك على فتح حساب تبرع للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

أمراض تهدد العالم.. اكتشف الفرق بين الفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر

نسرين طافش على العجلة بـ الهوت شورت.. شاهد

فيديو

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

الحكومة .. حلول لإنهاء مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة

حال الطلاق .. مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ