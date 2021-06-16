تجديد حبس المتهمة بقتل طفل والقاء جثته فى رشاح شبين القناطر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبين القناطر الجزئية بمحافظة القليوبية تجديد حبس "أ م ع" 40 سنة ربة منزل والمتهمة بقتل الطفل ابن قرية المريج التابعة لدائرة المركز ووضعه داخل جوال وإلقاءه في رشاح قرية المريج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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وكانت نيابة مركز شرطة شبين القناطر برئاسة المستشار محمد العبود مدير النيابة قد امرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استمعت النيابة لأقوال زوج المتهمة بالواقعة للتعرف علي تفاصيلها، واستعجلت تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية قد تمكنت من كشفت غموض واقعة العثور على جثة الطفل معاذ المعروف إعلاميا بطفل المريج شبين القناطر ملقاة داخل جوال في رشاح قرية المريج مركز شبين القناطر، بعد اختفائه لمدة 9 أيام قبل العثور على جثته.

وتبين أن وراء الواقعة زوجة عم الطفل، "أ م ع"، 40 سنة التي قتلته داخل حظيرة المواشي بالمنزل الذي يجمع الأسرتين ثم وضعته في جوال وخدعت زوجها بعد وضع الجثة في جوال ثم داخل قفة ومن اعلاها القمامة، وطلبت منه توصيلها للرشاح للتخلص من مخلفات الزريبة داخل جوال وقامت بإلقاء الجوال وبداخله الطفل في الرشاح دون علم زوجها.

وألقي القبض على المتهمة وزوجها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث وحجز الزوج لحين معرفة دوره وعلمه بالواقعة من عدمه.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن المتهمة ادعت مرورها باضطرابات نفسية، وتبين أنه بفحص كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث، قيام المتهمة بإلقاء الجوال وبه الجثة وبتضييق الخناق عليها اعترفت بتفاصيل الواقعة، وأكدت أنها مضطربة نفسيا وزوجها لا يعلم عن الجريمة شيئا.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة استدرجت الطفل لحظيرة المواشي، وأغرقته بحوض المياه داخل الحظيرة ووضعته في جوال وعليه مخلفات الحظيرة وأخذت الجوال على دراجة زوجها البخارية موتوسيكل وألقتها في الرشاح ولم تظهر أي معلومات عنه طوال فترة غيابه والبحث عنه.

من ناحية اخري قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مناصفة 50 ألف جنيه على استروجى وحداد لقيامها بسرقة طالبة حال سيرها بالشارع تحت الإكراه بدائرة مركز طوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل علي ماهر والمستشار خالد إبراهيم وأمانة سر محمد فرحات.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تمكنت من ضبط المتهمين "إسلام ف ا أ" 26 سنة استورجى موبيليا و"أشرف ح م " 21 سنة حداد لقيامهما بسرقة " ألاء ي إ " 20 سنة بدائرة مركز شرطة طوخ حيث ترصدا للمجنى عليها حال سيرها بالشارع، وما إن ظفرا بها حتى قام أحدهما بسرقة حقيبة اليد الخاصة إلا أنها سقطت على الأرض واستغاثت بالأهالى الذين خرجوا على الفور وأغاثوها وضبطوا المتهمين واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم واحالتهم للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

من ناحية اخرى قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لربة منزل لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة بمركز طوخ.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تمكنت من ضبط "رانيا د س أ" 28 سنة ربة منزل بدائرة مركز شرطة طوخ وبحوزته 37 كيس بودر المخدر وسلاح نارى فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار وهاتفان محمول للتواصل مع عملائه ومبلغ مالى حصيلة تجارته الآثمة واحيلت للنيابة فامرت بحبسها واحالتها للمحاكمة فقضت المحكمة بحمها السابق.

كما قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحى إبراهيم وأحمد محمد السعيد وأمانة سر محمد طايل وعلى القلشي بالإعدام شنقا للمتهمين "مجدى ع . ع" 40 سنة و"محمد . ع . ع " 37 سنة لقتلهما المجنى عليها "زينب . ع . م"، عاملة بمصنع بلاستيك، عمدا بمدينة العبور.