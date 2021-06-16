المقاصة يعسكر فى الإسكندرية وعظيمة يعلن الطوارىء لمواجهة الاتحاد

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الخميس فى إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .



ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة محمد عظيمة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الاتحاد فى ظل الرغبة فى الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري الممتاز ، وشهدت تدريبات المقاصة جدية وتركيز من قبل الجميع فى ظل الرغبة فى تحقيق الفوز .



واستقر الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة محمد عظيمة على استمرار الدفع بمحمود حمدى حارس المرمى فى تشكيل الفريق الأساسى خلال مباراة الاتحاد السكندرى.



وأوصي طارق سليمان مدرب حراس المرمى باستمرار محمود حمدى فى حماية عرين المقاصة فى ظل قناعاته بأن المباراة المقبلة صعبة ومهمة وتحتاج إلى حارس صاحب خبرات جيدة فى مسابقة الدوري .



وينوى الجهاز الفنى للمقاصة منح الفرصة لمحمد كوكوفى المباريات المقبلة للدوري عقب الجولة المقبلة من أجل إعطاءه الفرصة فى إثبات الذات واكتساب حارس مرمى قوى بجانب محمود حمدى .



واستقر الجهاز الفنى للمقاصة على إشراك عدد كبير من اللاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء قرار محمد عظيمة بشأن مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب فى مباريات المقاصة المقبلة بالاتفاق مع إدارة النادي فى ظل الرغبة على إعداد عدد من اللاعبين أصحاب العمر الصغير لقيادة الفريق فى الموسم الكروى المقبل.



