تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية بالاسكندرية .. تفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، برئاسة الدكتور محمد سعد، وكيل الوزارة، عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.

وقد اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طلاب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالبا وطالبة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

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وجاءت اسماء الاوائل كما يلي:

1. كيرلس سمير فريد خليل منير الجمال الاعدادية الرسمية لغات 280

2. جوزيف هاني ميلاد فرانسيسكان سيدى بشر الاعداداية الخاصة 280

3. ردينة ممدوح محمد على / توشكى الرسمية لغات بنات /280

4. فرح محمد ابراهيم سليمان / الشهيد احمد عبد العزيز بنات /280

5. منه الله سعيد مصطفى / فاطمة الزهراء الاعداداية بنات/ 280

6. شيماء العشرى شحاته بخيت/ مصر الحرية الاعدادية بنات/ 280

7. ملك ايمن محمود حسانين/ ناصر الرسمية لغات بنات/ 280

8. نوران احمد عبد الراضي على/ تقسيم الزهور الاعدادية الرسمية لغات/ 280

9. احمد اسامه سعيد مصطفى / جمعية سيدى جابر الخاصة لغات بنين /280

10. هشام محمد مصطفى مدكور/ المنير الاعدادية الرسمية لغات 280

11. جاسمن جمال بشاى حبشي/ بايونيرز الاوليمبية الاعدادية لغات

12. محمد حسام عبد الحميد زكي/ اجياد لغات

13. ميار عصام عبد الرحيم محمد/ الاخلاص ع بنات

14. كريلس شنودة فوزى خليل/ فرانسيسكان ابو قير الاعداداية الخاصة

15. لمياء احمد محمد احمد/ محمد زهران الرسمية المميزة لغات

16. آلاء شحاتة احمد احمد/ طيبة الاعدادية الخاصة لغات

17. بشرى بديع نظير بسالى/ المرقصية الاعدادية لغات

18. حازم محمد يوسف محمد/ الصفوة الخاصة لغات

19. محمد مصطفى حسن متولى/ العهد السعيد الاعدادية الخاصة

20. شمس علاء على الشيخ/ يوسف الشاذلي الاعدادية بنات

21. شهد جلال محمد عبد المحسن/ الشهيد مهيب الهوارى الاعدادية المشتركة

22. على احمد على عبد العزيز/ نور العلم الاعدادية المشتركة

23. اسراء ياسر غريب عبد العظيم/ الصالحية الاعدادية بنات

24. نور المعتز بالله محمد شحاته/ برليانس العالمية الاعدادية لغات

25. زياد سامي حلمى اسماعيل / على بن ابى طالب ع.م بنين

26. احمد وليد السيد عبد السلام/ ابيس 7 الاعدادية المشتركة

27. محمد حمدى لطفى مصطفى /ابو العز الحريري الاعدادية بنين

28. ندى احمد عبد اللطيف محمد / على بن ابى طالب ع.ص بنات

29. كرستينا سيفين شكر الله نصيف/ الزهراء الاعدادية بنات.