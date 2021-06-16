في أشد الحاجة للدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى ويهتم الجمهور بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

الأمور غير مستقرة.. رامي رضوان يكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن آخر التطورات الصحية لحالة الفنانة دلال عبدالعزيز ، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام".

رامي رضوان عن حالة دلال عبد العزيز: في أشد الحاجة للدعاء

قام الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، بالدعاء لـ الفنان دلال عبد العزيز، على الهواء، ورد الإعلام رامى رضوان عليه متمنيًا لها الشفاء العاجل، موضحًا “إحنا فى أشد الحاجة للدعاء لها”.

يارب اشفي أمي .. تعليق جديد من إيمي سمير غانم عن والدتها

نشرت الفنانة إ يمى سمير غانم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث وجهت الدعاء لشفاء والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وقالت إيمى سمير غانم: «يارب اشفي أمي وعافيها».

إيمي سمير غانم توجع قلب متابعيها بصورة عبر انستجرام

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم ، صورا لها من طفولتها مع دلال عبد العزيز ووالدها الراحل سمير غانم ، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

بعد مرور ما يقرب من شهرين.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز