متغير دلتا.. أبرز أعراض نسخة كورونا المتحورةومناطق انتشارها

انتشر فيروس كورونا في عدة أشكال، وتحور بشكل كثيف بين العديد من الأشخاص، ومع ذلك ، فإن الانخفاض في مستويات التطعيم الذي يتزامن مع الانتشار المتفجر لمتغير فيروس كورونا الجديد يثير قلق بعض خبراء الصحة بشأن نهاية اللعبة الوبائية .

تم اكتشاف متغير دلتا ، المعروف باسم B.1.617.2 ، لأول مرة في الهند ولكنه ظهر منذ ذلك الحين في أكثر من 70 دولة ، وفي الولايات المتحدة ، يمثل المتغير أكثر من 6 في المائة من عينات الفيروسات المتسلسلة ، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)

هذا المتغير لا ينتشر بسهولة أكبر من السلالات السابقة فحسب ، بل قد يتسبب في مرض أكثر حدة، للأشخاص غير المحصنين وأولئك الذين لديهم استجابة مناعية أضعف

ما هي الأعراض التي يسببها متغير دلتا؟

وجد الأطباء في الصين أنه مع انتشار متغير دلتا في جميع أنحاء البلاد ، يعاني الناس من أعراض مختلفة وأكثر حدة مما تم الإبلاغ عنه في وقت سابق.

الحمى شائعة

يرتفع مستوى فيروس كورونا في الجسم أعلى مما شوهد من قبل خلال الجائحة، والمزيد من الناس يصابون بأمراض خطيرة في غضون 3 أو 4 أيام.

وأكدت بعض الدراسات وجود الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

ةبالنسبة للأشخاص الأصغر سنًا ، قد يبدو هذا مجرد نزلة برد، لكن لا يزال بإمكانهم نشر الفيروس للآخرين المعرضين أكثر لخطر الإصابة بأمراض خطيرة ، بما في ذلك أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل بعد.

وحتى الأشخاص الذين يعانون من عدوى بدون أعراض يمكن أن ينقلوا فيروس كورونا للآخرين.

ومع قيام العلماء بجمع المزيد من البيانات حول فيروس كورونا، ستظهر صورة أوضح للأعراض التي تسببها دلتا.

المصدر healthline