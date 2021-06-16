عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة الاب الضال.. عبير صبري تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده

صدى البلد

احتفلت الفنانة عبير صبري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بعيد ميلاد الفنان بيومي فؤاد.

 

ونشرت عبير صبري فيديو لاحتفال بيومي فؤاد بعيد ميلاده، وعلقت قائلة " كل سنه وانت طيب ياستاذ بيومي سنه حلوه وجميله ..عيد ميلاد سعيدة .. عودة الاب الضال".
 

ويحتفل اليوم النجم بيومي فؤاد بعيد ميلاده فهو من مواليد 16 يونيو 1965.

 

 تخرج بيومي فؤاد من كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، وكان مشتركا في فرقة أتيليه المسرح، كما تخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، قسم الإخراج.

 

 قام بالعمل في مجال الإعلانات في البداية، وبدأ العمل سينمائيًا بأدوار صغيرة في أفلام، مثل بدل فاقد، إحكي يا شهرزاد عام 2009، 678 عام 2010 وأسماء عام 2011، بالإضافة إلى أعمال تلفزيونية، مثل أبواب الخوف عام 2011، رقم مجهول عام 2012، اسم مؤقت عام 2013.

 

صارع حتى وصل إلى حلمه، الذى كان يحلم به منذ الطفوله، وقدم العديد من الأعمال في بدايته بدون اجر.

 

 زادت شهرة بيومي فؤاد  مع مشاركته في مسلسل الكبير قوي ، وفي عام 2013 شارك في مسلسل موجة حارة، ويعد بيومي فؤاد من أشهر من أدوا دور الطبيب في السينما المصرية.

 

كما أنه اشترك في العديد من المسلسلات خاصة أعوام 2015، 2016، 2017 جعلته يلقب بـ"جوكر الدراما المصرية".

بيومي فؤاد الفنان بيومي فؤاد الفنانة عبير صبري الدراما المصرية عيد ميلاد بيومي فؤاد فؤاد

ترشيحاتنا

بعد قمة جنيف.. بوتين: بايدن تهرب من الإجابة علي سؤالي ويختلف عن ترامب

اصطدام سيارة نقل بملاكي أعلى طريق بنها الحر

منطلق بسرعة الصاروخ.. سموحة منافس جديد للأهلي والزمالك في الدوري

تعرف على أول مشتري للسيارة الكهربائية "نصر E70"

سحب مرتزقة وقيادة موحدة للجيش.. تفاصيل خطة ماكرون من أجل ليبيا

تدريبات تأهيلية للاعبى الزمالك في مجمع الصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات .. إعلان مهم من الكاف بشأن مباراة الأهلي والترجي

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

حان الوقت لأهتم بنفسي.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ السكر .. فيديو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

رزق عيالي.. تعليق صادم من أحمد عيد عبد الملك على فتح حساب تبرع للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

أمراض تهدد العالم.. اكتشف الفرق بين الفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر

نسرين طافش على العجلة بـ الهوت شورت.. شاهد

فيديو

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

الحكومة .. حلول لإنهاء مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة

حال الطلاق .. مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ