عودة الاب الضال.. عبير صبري تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده

احتفلت الفنانة عبير صبري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بعيد ميلاد الفنان بيومي فؤاد.





ونشرت عبير صبري فيديو لاحتفال بيومي فؤاد بعيد ميلاده، وعلقت قائلة " كل سنه وانت طيب ياستاذ بيومي سنه حلوه وجميله ..عيد ميلاد سعيدة .. عودة الاب الضال".



ويحتفل اليوم النجم بيومي فؤاد بعيد ميلاده فهو من مواليد 16 يونيو 1965.

تخرج بيومي فؤاد من كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، وكان مشتركا في فرقة أتيليه المسرح، كما تخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، قسم الإخراج.

قام بالعمل في مجال الإعلانات في البداية، وبدأ العمل سينمائيًا بأدوار صغيرة في أفلام، مثل بدل فاقد، إحكي يا شهرزاد عام 2009، 678 عام 2010 وأسماء عام 2011، بالإضافة إلى أعمال تلفزيونية، مثل أبواب الخوف عام 2011، رقم مجهول عام 2012، اسم مؤقت عام 2013.

صارع حتى وصل إلى حلمه، الذى كان يحلم به منذ الطفوله، وقدم العديد من الأعمال في بدايته بدون اجر.

زادت شهرة بيومي فؤاد مع مشاركته في مسلسل الكبير قوي ، وفي عام 2013 شارك في مسلسل موجة حارة، ويعد بيومي فؤاد من أشهر من أدوا دور الطبيب في السينما المصرية.

كما أنه اشترك في العديد من المسلسلات خاصة أعوام 2015، 2016، 2017 جعلته يلقب بـ"جوكر الدراما المصرية".