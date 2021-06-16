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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

جولة تفقدية لمدير الرعاية الصحية قبل إطلاق المنظومة في الأقصر أول يوليو

صدى البلد

وجه الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية بوحدة طب أسرة أصفون بمحافظة الأقصر، لتشغيلها وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الكفاءة في غضون 10 أيام.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، ورافقه خلالها الدكتور إسماعيل العربي مدير فرع الهيئة بالأقصر، وتأتي تلك الزيارة لوضع اللمسات النهائية تمهيدًا لإطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل كليًا بمحافظة الأقصر ، مطلع يوليو 2021.

وقال بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، إن الجولة الميدانية بالأقصر شملت تفقد وحدة طب أسرة الدبابية، وأصدر المدير التنفيذي تعليماته بتشغيل الوحدة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، للتيسير على الأهالي في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة وفي أي وقت.  

وتابع البيان، شملت الجولة الميدانية المرور على وحدة طب أسرة الهنادي للتأكد من توافر الخدمات الطبية بها، وتطبيق نظام التحول الرقمي وميكنة الخدمات بها، مشددًا على استكمال تفعيل نظم المطالبات الإلكترونية بالوحدة خلال 10 أيام، كما شدد على استكمال التجهيزات الطبية والقوى البشرية بمركز طب أسرة إسنا، لتشغيله خلال 5 أيام لخدمة أهالي إسنا.

فيما شملت جولة المدير التنفيذي بمحافظة الأقصر تفقد وحدتي طب أسرة القرايا، النجوع بحري، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتهما من حيث توافر القوى البشرية والمستلزمات الطبية والصيدلية، وتطبيق برامج CMO ، استعدادًا لتشغيلهم في غضون 5 أيام .

واختتم "التلوانى" جولته الميدانية بزيارة مستشفى طيبة، بمدينة إسنا، وتفقد أقسام المستشفى المختلفة، وغرف العناية المركزة والعيادات الخارجية، والطوارئ، إضافة إلى تفقد نقطة تلقي لقاح كورونا التابع للهيئة العامه الرعاية الصحية، واستمع لآراء المواطنين بشأن مستوى الخدمة الطبية وسهولة التعامل وتلقي اللقاح بمأمونية كاملة وبدون أي معوقات.

وعلى هامش الزيارة عقد الدكتور أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة" اجتماعًا مع مدير مستشفى طيبة، ومديرى الجودة والموارد البشرية والاقسام الداخلية والخارجية والمدير المالي ورؤساء التمريض بالمستشفى، فيما تم استعراض كافة  التحديات خلال الاجتماع وتم طرح سبل حلها، ووجه "التلواني" خلال الاجتماع بضرورة تدريب كافة الطواقم الطبية على معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، فيما تم مناقشة العديد من الملفات الهامة، مؤكدًا على تقديم أوجه الدعم تماشيًا مع  التحول المؤسسي العملاق الذي تخطوه المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر والتي تعمل طبقًا لمعايير الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدًا رؤية الهيئة بتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين وبأعلى مستوى من الجودة الصحية.

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