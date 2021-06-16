تدريبات تأهيلية للاعبى الزمالك في مجمع الصالات

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تحدث عن الإصابة التي يعاني منها أحمد فتوح لاعب الفريق.

وقال أسامة إن "فتوح" يعاني من شد في عضلة السمانة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي داخل صالة الجيمانيزيوم النادي.

وأشار إلى أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي في ودية جنوب أفريقيا.

وأوضح طبيب الزمالك أن اللاعب سيغيب عن لقاء الزمالك وأسوان في بطولة الدوري.

ويلتقي الفريق مع أسوان غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.