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رئيس التحرير
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أخبار البلد

عاصمة السياحة العلاجية.. السبكي: 23 مركزا ووحدة صحية و8 مستشفيات في منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

صدى البلد

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن محافظة جنوب سيناء ستصبح "عاصمة السياحة العلاجية في مصر" عام 2022/2021، بما تمتلكه من مقومات هائلة تُمكِّنها من أن تصبح أحد أبرز المراكز المفضلة على خريطة السياحة العلاجية، وأهم الوجهات المتفردة للوافدين إلى مصر بغرض السياحة والعلاج.

جاء ذلك خلال جولاته الميدانية والمستمرة إلى عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في جنوب سيناء، ومنها مستشفى دهب المركزي ومركز صحة طب أسرة الجديد بدهب، استعدادًا للتشغيل الرسمي للمنظومة الجديدة بالمحافظة قريبًا.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم الانتهاء 100% من الوحدات والمراكز الصحية بجنوب سيناء، والبالغ عددها 23 مركزا ووحدة صحية سيتم تشغيلهم ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة، إضافة إلى أنه سيتم بدء التشغيل الفعلي لمستشفيات (رأس سدر، سانت كاترين) في أول يوليو المقبل.

وتابع:  سيتم إضافة عدد من الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة بمستشفى طابا المركزي لزيادة الطاقة التشغيلية للمستشفى، والتي تم تطويرها ثم افتتاحها في شهر مارس من العام الجاري، تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى 32 لعودة طابا إلى السيادة المصرية، بتكلفة تطوير بلغت 26 مليون جنيه، لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بمختلف التخصصات الطبية للمواطنين من أبناء محافظة جنوب سيناء.  

ولفت، إلى  نجاح مستشفى شرم الشيخ الدولي، كأول مستشفى بجنوب سيناء في التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بعد اجتيازها الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل والتي تتواكب مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، وتعد هذه الخطوة (التسجيل) خطوة رئيسية نحو وصول المستشفى إلى المرحلة الأكبر وهي الحصول على (الاعتماد) وفقًا لمعايير اعتماد المستشفيات 2021.

واستكمل الدكتور أحمد السبكي، أنه ابتداءًا من شهر يوليو المقبل، سيتم البدء في إجراءات استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على نقل الأصول العلاجية من محافظة جنوب سيناء إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يتبعه إجراءات تسليم أصول المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية من المحافظة إلى الهيئة بكل ما لها وما عليها، وكذلك إجراءات تسليم مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل اللجان الخاصة بنقل الأصول العلاجية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لإنهاء إجراءات نقل تلك الأصول.

يذكر أن الدكتور أحمد السبكي التقى مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في إطار الاستعدادات التنفيذية للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، وتوجه بالشكر إليه على دوره الفعال في دعم إنجاز المشروع على أرض المحافظة، واستمرار دعمه لتسكين القوى البشرية التي ستعمل ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك عمليات تسجيل أبناء المحافظة للانتفاع بخدمات المنظومة، والذين وصلت نسبة تسجيلهم حتى الآن إلى 90%، إلى جانب متابعته الميدانية والمستمرة لأعمال التطويرات ورفع كفاءة الجارية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن التأمين الصحي الشامل الجديد بجنوب سيناء.

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