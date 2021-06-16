مقتل سعودي بكندا بعد اعتداء مبرح عليه وتحرك عاجل للسلطات

أفادت صحيفة الوطن السعودية بمقتـل طالب سعودي في كندا، بعد تعرضه للاعتـداء من قبل أحد المواطنين الكنديين بإحدى الساحات العامة في مدينة وندسور بولاية أونتاريو.

وذكرت الصحيفة السعودية أن الطالب صاحب العشرون عاما يدرس الهندسة الميكانيكية في كندا منذ عامين.

وأشارت الصحيفة السعودية الي انه لا تزال أسباب الاعتـداء عليه مجهولة حتى الآن، حيث إنه جاء للمدينة لزيارة أصدقائه فقط.

وفتحت السلطات الكندية في مدينة وندسور تحقيقا في الحادثـة؛ لمعرفة الأسباب والدوافع.