الأهلي يخوض مرانه الأول بتونس استعدادا لمواجهة الترجي

نصف نهائي أبطال أفريقيا..

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأول بتونس في الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى وكابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، قد توجها إلى الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس قبل ساعتين من موعد المران.

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على وجود أعضاء الجهاز الفني قبل مدة كافية من المران لتجهيز الملعب قبل وصول اللاعبين.

يذكر أن بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، وصلت إلى تونس مساء أمس الثلاثاء، استعدادًا لمباراة الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.