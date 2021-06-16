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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقعات بوصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

ارشيفية
ارشيفية

توقعت شركة فيتول المتخصصصة في تجارة النفط أن يتحرك سعر الخام ما بين 70 دولاراً و80 دولاراً للبرميل في الفترة المتبقية من 2021 بدعم من انضباط إنتاج مجموعة أوبك+ حتى مع احتمال أن تستأنف إيران صادراتها في حال رفع العقوبات.

 

أما شركة Trafigura المتخصصة في تجارة النفط أيضا، فترى أن هناك فرصة معقولة لوصول الأسعار إلى 100 دولار للبرميل بسبب تضاؤل الاحتياطيات قبل أن يصل العالم إلى ذروة الطلب النفطي.

 

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات الوقود.

 

وتراجعت المخزونات الأميركية 8.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 يونيو، فيما صعدت مخزونات البنزين 2.85 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.96 مليون برميل.

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