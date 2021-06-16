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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيئة المنافسة السعودية تُقر عمليتي استحواذ لـ عطاء التعليمية

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم الأربعاء، عدم ممانعتها  لاتمام عمليتي استحواذ لشركة عطاء التعليمية.

 

ووافقت الهيئة على استحواذ شركة عطاء التعليمية على 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتعليم والتدريب، واستحواذ شركة عطاء التعليمية على كامل الحصص في شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة.

وقالت عطاء التعليمية في بيان على "تداول السعودية"، إنها أنجزت 85% من صفقة الاستحواذ على نسبة 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

 

وتوقعت استكمال صفقة شركة مدارس الوسط الأهلية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي.

وقالت عطاء التعليمية إنها أنجزت 55% من صفقة الاستحواذ على المجموعة العربية للتعليم والتدريب، متوقع استكمال الاستحواذ خلال الربع الأول من العام المالي القادم.

ويتم الاستحواذ على 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم، مقابل حصة عينية تقدم من شركة عطاء و المتمثلة في نقل ملكية أرض لصالح الشركة (محل الاستحواذ).

وعينت عطاء التعليمية شركة الجزيرة كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة عملية التفاوض واستكمال إجراءات الاستحواذ حال الاتفاق مع مساهمي شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب والقيام بكافة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.

ويكون المقابل المالي للاستحواذ عبارة عن مبلغ نقدي بنسبة 75% من قيمة الصفقة وأسهم ملكية في شركة عطاء بنسبة 25% من قيمة الصفقة وذلك عند التوصل إلى اتفاق.

وتبدأ السنة المالية لشركة عطاء التعليمية في مطلع أغسطس من كل عام، حتى نهاية يوليو من العام التالي.

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