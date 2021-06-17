عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طليقة بيزوس تتبرع بـ 2.7 مليار دولار.. وتطالب بهذا الأمر!

صدى البلد

تدرك ماكنزي سكوت، طليقة مؤسس مجموعة "أمازون" وأغنى رجل في العالم جيف بيزوس، أنها بحكم كونها واحدة من أغنى أغنياء العالم، يمكنها جذب الانتباه، كما أنها لا تعتقد أن الثروة يجب أن تكون سبباً للاهتمام، لذا بعثت برسالة للإعلام تطالب فيها بالتركيز على أصحاب الفضل في الجهود الإنسانية.

 

وكتبت سكوت في منشور على موقع ميديوم: "جلست لكتابة هذا المنشور، وشعرت بأنني عالقة، حيث أرغب في تقليل التركيز على نفسي وبدلاً من ذلك التركيز على الآخرين، ومع ذلك أعرف أن بعض القصص الإعلامية ستركز على الثروة".

 

وقالت: "العنوان الرئيسي الذي أتمناه لهذا المنشور هو" 286 فريقاً يمكّنون الأصوات التي يحتاج العالم إلى سماعها".

 

يأتي ذلك، بعد أن أمضت سكوت - التي تبلغ ثروتها 60 مليار دولار تقريباً وفقاً لمجلة فوربس- الربع الأول من العام في التبرع بـ 2.7 مليار دولار لـ "286 منظمة عالية التأثير في الفئات والمجتمعات التي عانت تاريخياً من نقص التمويل والتجاهل".

 

وقالت سكوت إن الفرق التي تقوم بالعمل لصالح تلك المجتمعات، بما في ذلك مركز ألاسكا للتراث الأصلي، ومتحف تشارلز إتش رايت للتاريخ الأميركي الأفريقي، ومسرح الرقص في هارلم، وصندوق فنون التوسع في مين، والمبادرة الخيرية للمساواة العرقية، وكلية جنوب غرب تكساس جونيور - مشروع تمكين الشباب، يجب أن يكونوا في دائرة الضوء.

 

وترى أن الأشخاص الذين يكافحون ضد عدم المساواة يستحقون مركز الصدارة في التناول الإعلامي للقصص حول التغيير الذي يقومون بإحداثه، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

 

وحصلت سكوت على 25% من أسهم بيزوس في أمازون عند انفصالهما في عام 2019. بعد ذلك بوقت قصير جداً، في 25 مايو 2019، وقعت سكوت على The Giving Pledge، وهو إعلان عام للمليارديرات بالتخلي عن غالبية ثرواتهم. وفي 6 مارس 2021، تعهد زوج سكوت الجديد، دان جيويت، بنفس الشيء.

 

وأصبحت سكوت من كبار المانحين، على قائمة فوربس "لأصحاب المليارديرات الأكثر تبرعاً"، والتي نُشرت في يناير، حيث قال تصنيف فوربس: "في عام واحد فقط من العمل الخيري النشط، تفوقت سكوت على أقرانها بأميال".

 

وقالت سكوت في منشورها، إنها ترى الثروة الفردية المفرطة على أنها نهب للأنظمة البشرية، وأن الحل الأكثر إنتاجية لمثل هذا "الظلم" هو تفكيك تلك الثروة وتوزيعها بسرعة وبعناية في أيدي الكثيرين.

ترشيحاتنا

مصرع سيدة مسنة في حريق شقة بأسيوط

حقيقة فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي.. موازنة النواب تجيب

الفطر الأخضر والأسود والأصفر والأبيض .. اعرف الفرق بينها وأهم الأعراض

مبروك عطية: من طلق زوجته ولم يخبرها وعاش معها يتحمل الذنب وحده

ذكرى وفاة العالم الرباني الشيخ الشعراوي .. إمام الدعاة قضى حياته في خدمة الدين والوطن

أحضر مباراة الأهلي والترجي.. نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب منتخب سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

يوم احتفالي.. أحمد موسي يعلن خبرا سارا للمصريين

بالاسم ورقم الجلوس . نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

اول تعليق من ساسي ردا على تصريحات أمير مرتضى منصور حول رحيله عن الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ