ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

قد تقع أمامك قصة دون أن تدرى تعلق بخلجات مشاعرك وتأسر لبك مثلما حدث معى فى هذه القصة الواقعية على ما تبدو والمكتوبة بكل بساطة وتلقائية لكنك ما تلبث أن تتقمص شخصياتها أو تتذكر أنها تشبه حكايات الجيران وما تداريه حوائط البيوت من حكايات شجية ومفعمة بالإنسانية المجردة التى تسقط منا كلما عضنا الزمن أو تهنا فى حاراته ومداراته التى تلوكنا فلا تبقى على فقر أو غنى أو استقرار وكما قال الشاعر "أيام بتجرى وساعات الزمان بتمر والشاطر اللى يعاشر حلوها والمر" ومن هذا الصنف وقعت تحت يدى هذه القصة المنقولة وحاكيها مفقود لذا سمحت لنفسى بالتصرف فيها بالحذف والاضافة وسميتها "حكاية بنت اسمها اسلام" وأترك لقرائى الأعزاء متعة التعايش فى جنباتها والتحرق بلسعاتها النفسية وأنا أكفكف دموع التأثر فهيا بنا.

"كُنت لابس أشيك بدلة عندي ،

وفي يدي بوكيه ورد وادوس زر الجرس وخايف

كأني داخل امتحان ثانوية عامة ، الى أن فتح الباب وبادرنى أبو العروس

اتفضل يابني-

يزيد فضلك يا عمي-

دخلت قعدت وعمال أهز رجلي من التوتر

-إشمعنى جاي لوحدك هو الحاج تعبان ولا ايه؟

-لا الحاج والحاجة متوفيين

ربنا يرحمهم يارب..وانت ماعندكش اخوات؟-

-عندي إسلام أكبر مني

-شكله مش راضي عن الخطوبة ، علشان كدا مَجاش

- لا.. لا والله ، حصلت ظروف بس والمرة الجاية هنجيلك سوا-

ماشي يا سيدي ، ندخل بقي في الموضوع -

- آه ..ياريت

- قولتلي في المكالمة إن اسمك احمد صح-؟

- بالضبط يا عمي

- وشغال ايه بقي يا احمد ؟

- أنا مُعيد في كلية هندسة ، ..وميكانيكي

- درست هندسة ميكانيكا يعني؟

- لأ ميكانيكي في ورشة سيارات

- مُعيد في الجامعة وميكانيكي ؟!

- ده ازاي ده ؟!

- ليا ورشة أنا وإسلام ورثناها من أبويا الله يرحمه ، وشغالين فيها سوا من وأنا لسه عندي سبع سنين ، فـ معايا الصنعة يعني ولسه مَاسبتهاش

"ملامح وجه والد الفتاة وقد تغيرت "

- ومَبتتكسفش لو طالب من طُلابك جه يصلح العربية عندك ؟

- فى الحقيقة لأ

- وشقتك جاهزة علي كده يا ابنى؟

- آه الحمد لله ..البيت بتاعنا شقتين ، والعروسة تختار منهم اللي تعجبها

- أكيد الشقة قديمة؟ .. مش انت وارثها من الحاج الله يرحمه ؟

- لا والدي ووالدتي ماتوا في حادثة ووقتها كنا مستأجرين شقة ، والشقتين دول جبناهم قُريب مِن تعبنا وكدنا

- ده انت أسطي شاطر من زمان بقي؟

- من وانا عندي ٧ سنين

- بسم الله ما شاء الله ، واخوك كان كبير وقتها ..صح ؟

لا كان عنده ١٣ سنة بس-

! انت بتتكلم بجد ؟-

-والله بجد

-طيب احكيلي كدا يا ابني قدرتوا تعملوا ده ازاي..؟

بعد ما أبونا وأمنا ماتوا بـ أسبوع إسلام أخدني في حضنه ، وقالي: -

مَحدش هينفعنا ولا هيقف جنبنا غير ربنا ، ولو فضلنا كده مش هنلاقي ناكل وهنعيش علي الصدقة ، هنفضل قاعدين كدة مِستنيين الناس تجيبلنا أكل ولا ننزل نشتغل زي الناس, ونصرف علي نفسنا من الصنعة اللي علمهالنا أبونا.

ساعتها قررنا نفتح الورشة تاني ، في الأول الناس كانت بتجيلنا علشان عيال صغيرة ومالهمش حد ويعطفوا علينا ، بس شُغل الأسطي إسلام كان الله ينور ، فـاللي ييجي مرة بيرجع اتنين وتلاتة واربعة.

الورشة بدأت تكبر وزباينها تكتر ، وجبنا ناس يشتغلوا معانا والأسطي إسلام اول ما جمع مبلغ كويس أخدني من ايدي ورُحنا اشترينا حتة أرض ، ومع الوقت والشغل ربنا كرم لحد ما بنينا شقتين كُبار وكتب واحدة بـ اسمه والتانية بـ اسمي.

كُنت باشتغل وانا في الدراسة ، لكن اخويا مَرضيش يكمّل تعليم ، قالي كمّل انت بس ومَاتشغلش دماغك بيا ، ويقولي هنسيب الورشة لمين دي رزقنا الوحيد من ربنا ، ومن غيرها بيتنا هيتخرب

بعد كدا دخلت ثانوية ومَاكانش بيخليني انزل معاه الشغل ، ويقولي شوف دراستك دلوقتي أهم ، وجابلي احسن مُدرسين في البلد ، ويفضل شغال طول النهار وييجي من الشغل يعملي أكل ويغسل هدومي ،ويطمئن أني ذاكرت جيدا

لحد ما ربنا كرمني ومَاكسفش أخويا وتعبه معايا وجبت ٩٧٪ في ثانوية عامة ودخلت كلية هندسة ساعتها

كان أخى يمشي في الشارع ويصيح أخويا بقي مهندس،ربنا مَكسفنيش وتعبي مارحش بلاش

ومن فرحته لاقيته واخدني من إيدي ورايحين مسددين ديون خمس غارمات ومخرجينهم من السجن ، علشان ربنا يديمها علينا نعمة ونفُك ضيقة غيرنا زي ماربنا فكها علينا

دخلت الكلية .. ورجعت تاني الورشة ، بس قبل الامتحانات بشهر ونص كان يطردني علشان أذاكر

"كُنت باكل الكُتب علشان اشوف نظرة رضا في عينه ، وافضل مشرفه قدام الناس وبفضل الله طلعت الأول علي دفعتي خمس سنين وعينوني مُعيد في الجامعة ، ومن يومها ماليش غير الكلية والورشة وإسلام

وأنا مش مكسوف من أصلي أنا واخويا علي فكره ، وجزمته هتفضل فوق راسي لحد ما اموت ، وعمري ما هانسي فضله عليه وإن لولا وجوده كنت هفضل عايش علي الصدقة

ودلوقتي أنا جاي وقاعد قدام حضرتك وبقولك إن أنا ميكانيكي زي أخويا وأبويا قبل ما أكون دكتور في الجامعة

أبو العروس:- أنت أخوك عمل كل ده..؟

-..وأكتر بكتير كمان

- -طيب اعذرني يابني ، بس الأصول بتقول إن اللي مالوش كبير يشتريله كبير ، وانا هتكلم مع الكبير بتاعك ، انا مشتاق إني اشوفه واقعد معاه ، فـ هستناك تيجي انت وهو الخميس الجاي بعد المغرب بإذن الله

اتفقنا يا عمي-

"سبته ومشيت ، وانا راجع علي البيت جبت أشيك طقم عيني جت عليه علشان أديه لـ إسلام"

"جه يوم الخميس وواقفين قدام باب بيت العروسة"

شكلي حلو يا إسلام ؟-

قمر أوي-

أمال انا ليه متوتر كده ؟ -

-عِشت وشوفتك عريس متوتر يا باشمهندس

ه لولا وجودك ماكنتش هكون كد-

-يعني مش مكسوف مني يا واد ؟

انا اتباهي بجزمتك قدام الخلق كُلها-

"ورحت بايس إيد إسلام ورانن الجرس ،

والد العروسة فتح الباب وبصلنا بـ استغراب ودخلنا"

-منورين يابني والله

بنورك يا عمي-

- أمال الأسطي إسلام ماجاش معاك ليه زي ما اتفقنا ؟ -

"بصيت لإسلام وضحكنا"

وبعد كدا إسلام بصله وقال

ازيك يا عمي انا الأسطي إسلام:-

"من الصدمة الراجل وقف مكانه"

- الأس... الأسط-

"والكلام مش قادر يخرج من لسانه"

- الأسطي إسلام اللي عاش عمره كُله لأخوه سند ، بنت أصلًا مش ولد

"راحت ضاحكة"

= -لأ مش علشان لابسة فستان أزرق هكون حد تاني ، والله اروح ألبس هدوم الورشة واجيب العِدة واجيلك

راح باصصلي بِـ عتاب وقال: "

- -انت ليه مَعرفتنيش إنها بنت يا احمد ؟

-أنا اللي قلتله يا عمي بحيث لو جت سيرتي يعمل كده علشان لو في حالة الرفض ، اهو يكون اترفض وخلاص من غير من يحكي تفاصيل زي دي

-يعني القمر اللي قدامي دا وعينيه زرقا ومليانة رِقة وأنوثة الدنيا كلها فيها, فتحت ورشة وهي عندها ١٣ سنة ؟ !

- علشان نجيب مصاريفنا ونِفسِنا مَتِنكسِرش ، ولا نِصعَب علي حد

-وضحيتي بعُمرك اللي فات كُله علشان اخوكي

واضحي بالباقي مِنُه كمان-

-إحنا كدا يا عمي ، ربنا خلقنا كده ، برغم الحنية اللي فينا لو اتحطينا في موقف صعب لازم نكون رجالة و أد المسئولية ، ودا اللي عملته مع كل الناس وأولهم اخويا ، هكون راجل معاه قدام الناس ، بس بيني وبينه اخته وامه وحبيبته

فـ ماكنش ينفع اتعامِل بشخصية بنت في وسط الظروف دي كلها بفستان وحاطة ماكياج كُنت هكون لُقمة سهلة ، ومِن يومها وانا الأسطي إسلام كله عارف إنها بنت بس بـ ١٠٠ راجل والبنت أم مكياچ جاية تطلب إيد بنتك لاخوها.

"ساعتها عينه كلها بقت مليانة دموع"

- -انا موافق يابنتي ، والله العظيم موافق .. وبدي أخوكي أغلي حاجة في حياتي وكُلي شرف إنكم هتكونوا جُزء من عيلتنا.

"وإسلام بَصالي بعيونها الزرقا اللي كل مرة تخطف قلبي وبتقولي وهي بتضحك مبروك يا باشمهندس"

تعرفي إنك بالفستان أجمل بنت في الدنيا ؟-

؟! حد يقول لـ الأسطي بتاعه كده -

أسطي إيه بقي أنا شايف ملكة جمال واقفة قدامي-

-خصم أسبوع من مُرتبك علشان بتعاكسني

بحبك يا ماما-

بس كده خصم خمس أيام-

ومَليش غيرِك يا قلبي-

-ههه نخليهم يومين طيب ؟

ويا كل أهلي وناسي-

لا انت تيجي في حضني بقي-

نفسي اسأل كُل واحد بشهادته وتعليمه بيتكبّر علي باقي الخَلق وعايش حياته مغرور وأقوله : يا تري لما تقابل ربنا هتقوله معلش دخلني الجنة أصل أنا دكتور ولا مهندس

فـ نصيحة مني لحضرتك ، يا كُل مغرور في دنيتك ،

مهما بلغت من السُلطة والجاه خليك فاكر إن مِن فات قديمه تاه واللى ملوش خير فـ أهلُه ملوش خير فـ حد.