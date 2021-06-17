فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

يبدو أن أزمات الفنان محمد رمضان لا تنتهي، حيث خرج بفيديو جديد خلال حسابه الشخصي على انستجرام اعتبره البعض اسقاطا على الفيديو السابق، الذي نشره بعد قرار المحكمة بمصادرة أمواله بسبب تغريمه 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار المفصول أشرف أبو اليسر .

ازمة جديدة لـ محمد رمضان

نشر محمد رمضان فيديو جديد يروي فيه تفاصيل محادثة بينه وبين المخرج محمد سامي متبعا نفس اسلوب حديثه مع موظف البنك الذي أخبره بقرار التحفظ على أمواله .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ازمة محمد رمضان الجديدة من خلال الفيديوجراف التالي.