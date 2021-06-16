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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تمارين بسيطة للوجه لشد الجلد ومنع التجاعيد

صدى البلد

يحافظ معظمنا على روتين قوي للعناية بالبشرة في محاولة لتأخير الشيخوخة والحفاظ على الخطوط الدقيقة والتجاعيد، لكن هل تعلم أن هناك تمارين معينة للوجه يمكن أن تكون مفيدة للغاية للبشرة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على بشرة شابة وصحية، فهي لا تحسن الدورة الدموية ، بل تجعل الجلد مشدودًا.

إليكم مدربة البيلاتس ياسمين كاراتشيوالا تعرض بعض التمارين الفعالة التي تعتبر طريقة مثالية لتقليل التجاعيد ومنع تكوين الخطوط الدقيقة.

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"في حين أن وجه الإنسان هو شيء من الجمال ، فإن الحفاظ على بشرة ناعمة مشدودة غالبًا ما تصبح مصدرًا للتوتر مع تقدمنا ​​في العمر. قال كاراتشيوالا: "إذا كنت قد بحثت يومًا عن حل طبيعي لترهل الجلد ، فقد تكون على دراية بتمارين الوجه".

 

تمرين 1

 

ضع يديك على الرقبة ، وقم بإمالة الرأس للخلف برفق وحرك يديك لأسفل حتى عظمة الترقوة وكرر ذلك. افعل ذلك لمدة 10 مرات.

الفوائد: يساعد في رفع وتنعيم منطقة أسفل الفك.

 

تمرين 2

ضع يديك على الرقبة ، وقم بإمالة الرأس للخلف برفق وقم بضرب اليدين لأسفل حتى عظمة الترقوة. الآن ، ضع يديك على الترقوة واسحبها برفق إلى أسفل. ضعي الشفاه بقدر ما تستطيع. افعل ذلك لمجموعتين وست مرات.

الفوائد: يساعد في تقوية وتنعيم عضلات الرقبة

 

تمرين 3

باستخدام الإبهام وإصبعين ، اضغط على العضلات على طول منطقة الفك وحررها. استرخ وكرر ثلاث مرات.

فوائد: هذا تمرين رائع للتخلص من أي توتر حول منطقة الفك . افعلها بانتظام.

"لا تقلق بشأن المظهر المضحك. قال كراتشيوالا "إنه يؤدي فقط إلى غد خالٍ من التجاعيد".

الشيخوخة التجاعيد لوجه تمارين الجلد تمرين

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