تعليم الوادي: الانتهاء من تجهيز استراحات ولجان امتحانات الدبلومات الفنية

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، من تجهيز لجان امتحانات الدبلومات الفنية واستراحات المراقبين ورؤساء اللجان.



قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع الاستراحات بالإدارات التعليمية الخمس، بأفضل الأثاث والأجهزة الكهربائية (الثلاجات، المبردات، المراوح، تليفزيون ودش) لتوفير الإقامة اللائقة بمكانة المعلم.

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وأكد جمال، ان الاستراحات قريبة من مقار اللجان حرصا على راحة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مضيفا أنه يجري المتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظًا على أمن وسلامة الجميع.

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