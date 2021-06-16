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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس "النصر للسيارات": نستهدف زيادة المكون المحلي في السيارة نصر E70 إلى 85%

صدى البلد

قال هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات إن الشركة تستهدف زيادة المكون المحلي في السيارة الكهربائية نصر E70 إلى 80 أو 85%.

وأضاف خلال مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية للتجربة في مصر، أنه مقرر الوصول لهذه النسبة خلال مدة من سنتين إلى 3 سنوات، لافتا إلى النسبة الحالية للمكون المحلي 55%.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام السيارة الكهربائية "نصر E70"- التي سيتم إنتاجها بشركة النصر للسيارات- من محطة شحن إنفينتي في Walk of Cairo بمدينة الشيخ زايد طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي.

وقد تم استيراد نحو 13 سيارة E70 كهربائية، كاملة الصنع من شركة دونج فونج بالصين؛ لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، و تعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة.

وبدأت اختبارات السيارات على أرض الواقع، يونيو الجاري، ولفترة 3 أشهر.

وأعلنت الوزارة عن توفير أماكن للشحن للسيارة الكهربائية بمختلف أنواع الشواحن بالمحطات العامة الحالية فى نحو 75 محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70.

وتستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

وجارِ الآن التعاون مع شركة أوبر في اختبار السيارات من خلال الرحلات وتوفير سائقين لها، ومع شركة انفيتني في الشحن.

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