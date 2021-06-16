إصابة 12 عاملًا بحادث انقلاب أتوبيس أمام الكلية الجوية في الشرقية

أصيب 12 عاملا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء بالجسد في حادث انقلاب أتوبيس خاص بنقل عمال إحدى الشركات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان أمام الكلية الجوية، بدائرة مركز شرطة بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بلبيس بوصول 12 عاملا مصابين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم تشكيل فريق بحث وتبين حدوث الإصابات بسبب انقلاب أتوبيس خاص بنقل عمال إحدى الشركات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان أمام الكلية الجوية بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطارا النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.