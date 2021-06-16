السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. فيديو وصور
تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعمال التعقيم والتطهير بمحطات السكك الحديدية، خاصةً بأماكن تواجد الركاب، كما تم تعقيم المكاتب الإدارية بمبنى رئاسة الهيئة ومبنى مجمع السكة الحديد ومبنى هندسة السكة برمسيس، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الهيئة أن أعمال التطهير والتعقيم بالهيئة لا تتوقف، إذ يتم إجراء أعمال النظافة والتعقيم والتطهير بشكل دوري لجميع القطارات بمختلف أنواعها، وذلك حفاظًا على سلامة جمهور الركاب.
وتهيب الهيئة بالركاب الالتزام بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بمحطات السكك الحديدية أو بداخل القطارات، حفاظًا على سلامتهم ولعدم تعرضهم للغرامة المقررة.