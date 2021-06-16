ظهور نسر مصري نادر ببريطانيا لأول مرة منذ 150 عاما |صور

نسر مصري نادر

شوهد نسر مصري نادر، معرض للانقراض، بالمملكة المتحدة لأول مرة منذ أكثر من 150 عامًا.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، رصد الطائر الجارح ، المعروف أيضًا باسم "دجاجة الفرعون" ، في جزر سيلي ، حيث يقال بأنه يظهر مرة كل قرن من الزمن.

يعتقد أنه ربما جاء من شمال فرنسا وأصبح مرتبكًا أثناء الهجرة.

وبحسب الصحيفة البريطانية ، تم تسجيل مشاهدتين رسميتين فقط للنسر في المملكة المتحدة - أحدهما في سومرست عام 1825 والآخر في إسيكس عام 1868.

في جزر سيلي ، شوهد النسر المصري لأول مرة في سانت ماري يوم الاثنين قبل أن ينتقل إلى جزيرة Tresco.

في مناطق إفريقيا ، حيث يشكل بيض النعام جزءًا من نظامها الغذائي ، من المعروف أن النسر المصري يستخدم حصاة ممسوكة في منقاره لطرق البيض وكسره. كما يأكل الطائر القوارض والزواحف.

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