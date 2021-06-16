بايدن: أجندتي لمصلحة الشعب الأمريكي وليست ضد روسيا.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إننا نريد علاقات مستقرة مع روسيا، مؤكدا أنني ناقشت خلال القمة مع بوتين، العلاقات الثنائية مع روسيا.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الروسي بوتين، أجندتي ليست ضد روسيا، وإنما وفقا لمصلحة الشعب الأمريكي.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، “بحثت مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين قضية تبادل السجناء بين البلدين”.

وأشار بايدن إلى أنني أكدت لبوتين رفضنا لامتلاك إيران، للسلاح النووي، كما أنني ناقشت فتح مسار للمساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، “لن نتساهل مع انتهاك سيادة واشنطن والتدخل في الانتخابات”.