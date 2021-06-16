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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السفير المصري بتونس يحضر مران الأهلي

مران الاهلي
مران الاهلي

حرص إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس، استعدادًا لمباراة الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. 

وكان السفير المصري في تونس وبرفقته طاقم السفارة قد حرصوا على استقبال بعثة الأهلي عند وصولها إلي مطار قرطاج أمس. 

ووجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رئيس بعثة الفريق في تونس، الشكر إلى السفير المصري إيهاب فهمي على جهوده واستقباله بعثة الأهلي أمس.

 ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على إستاد حماد العقربي في مدينة رادس.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.

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