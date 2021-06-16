أهم مزايا أول سيارة كهربائية مصرية الصنع .. تفاصيل

قال هاني الخولى رئيس شركة النصر للسيارات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن أهم صفات السيارة الكهربائية المتوسطة أنها تسير 400 كيلو في الشحنة الواحدة، مؤكدا أنها آمنة وصديقة للبيئة، ومصروفات الصيانة تكاد تكون منعدمة.

أوضح رئيس الشركة خلال إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية الصنع E70 إن سعر الشحن البطيء يتم بـ 167 قرش للكيلو متر بما يعادل 140 جنيها للشحنة الواحدة، في حين الشحن السريع قيمته 360 جنيها، بواقع 367 قرشا للكيلو متر.

وأشار الخولى ، إلى توفر الشحن المنزلي للسيارة، ويمكن أن يضعها المالك ليلا على الشاحن، من خلال وصلة ٣٢ أمبير (تعادل استهلاك طاقة تكييفين).

وتابع: أن الطاقة الانتاجية للمصنع 55 ألف سيارة في السنة، لكنه سيتم البدء بنصف الإنتاج 25 ألف سيارة.

وأشار إلى أن سعر السيارة يتراوح ما بين 320 ألف جنيه و370 ألف جنيه حسب موديل السيارة.

وأطلق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم، السيارة الكهربائية "نصر E70" التي سيتم إنتاجها بشركة النصر للسيارات، بمحطة شحن انفينتي في Walk of Cairo بمدينة الشيخ زايد طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي.

وتم استراد نحو 13 سيارة E70 كهربائية كاملة الصنع من شركة دونج فونج بالصين لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات التي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة.

وبدأت اختبارات السيارات على أرض الواقع يونيو الجارى لفترة ٣ أشهر.