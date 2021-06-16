بـ ثلاثي الهلال فوق السن.. المنتخب الأولمبي السعودي يعلن قائمة طوكيو 2020

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، تحت 23 عامًا، سعد الشهري اليوم، الأربعاء، القائمة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو 2020.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري 24 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر هم: “أمين بخاري، محمد الربيعي، زيد البواردي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالإله العمري، خالد الدبيش، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، ناصر العمران، علي الحسن، سلمان الفرج، مختار علي، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، سالم الدوسري، عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان”.

وتمت الإستعانة بثلاثي الهلال الفرج والشهري والدوسري ـ فوق السن ـ بحسب ما تسمح لوائح الأولمبياد.

قائمة منتخب مصر الأولمبي

وفي سياق متصل، كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن حقيقة رفض فريق ليفربول الإنجليزي، انضمام محمد صلاح لصفوف المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب: "لم يصلنا رد نهائي من ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد ولم يرفض الفريق الإنجليزي حتى الآن"، مضيفًا "كما أن اتحاد الكرة لم يبلغنا حتى الآن برفض الطلب".

وتابع المدير الفني للمنتخب الأولمبي، "لم أتواصل مع محمد صلاح في الفترة الأخيرة، والجهاز الإداري هو من تواصل معه، ولنا نظام في مثل هذه الأمور، ونختار اللاعبين المطلوبين بعناية".

وأكد مدرب المنتخب الأولمبي أنه "عندما يحدث أي شيء أو رد في ضم محمد صلاح يتم إعلامنا مباشرة، وانضمام صلاح للمنتخب حدث كبير سينشر في العالم كله حال اتخاذ ليفربول القرار النهائي، وعندما يعلمنا ليفربول سنعلن مباشرة، أو ليفربول سيعلن عبر منصاته".